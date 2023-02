La China Suárez subió una foto con su hija Magnolia, pero un detalle preocupó a sus seguidores: “Es diabólico”

escuchar

Una vez más, María Eugenia “La China” Suárez se volvió blanco de cuestionamientos en las redes y despertó la preocupación de algunos de sus seguidores. No obstante, en esta ocasión la situación no estuvo relacionada ni con su eterna disputa con Wanda Nara ni con declaraciones de amor a su pareja Rusherking. El motivo fue un muñeco con el que juega su hija Magnolia, el cual abrió un debate en uno de los posteos que subió y dividió las aguas entre sus fans.

Hace un par de días, la actriz hizo una publicación en su feed de Instagram que cosechó más de 450 mil Me Gusta. Consistió en dos fotos, una suya en la playa, recostada sobre una lona en la arena, con el sol de espaldas. Posó con un look muy canchero de bikini negro, pañuelo en la cabeza, una de las trencitas en el cabello que son tendencias del verano, además de pulseras y collares.

La China Suárez compartió postales de sus días en la playa Instagram @sangrejaponesa

La segunda postal cambió un poco el tinte y, con una mueca divertida, se fotografió junto a su hija Magnolia - fruto de su relación con Benjamín Vicuña - abrazándola. “1- para Instagram, 2- la realidad”, escribió en el posteo. No obstante, si bien varios dejaron comentarios del tipo “son hermosas”, “ambas divinas”, también se percibió la preocupación de algunos de sus seguidores por un detalle particular: el muñeco de peluche color rosa que sostenía la niña en la mano.

“Hermosas China, pero, ¡ese muñeco no por favor! ¡Busca su significado!” y “Bellas, lástima el muñeco ese”, fueron algunos de los mensajes de sus seguidores. Incluso, algunos le hicieron sugerencias: “Chinita googleá sobre el peluche de Magno urgente”; “Ese muñeco es diabólico en Google, está todo (no lo haré, te digo por si no lo sabías)”.

La China Suárez compartió una foto con su hija Magnolia, pero el muñeco de la niña abrió un debate en las redes Instagram @sangrejaponesa

El juguete en cuestión se llama Huggy Wuggy. Originalmente, es de color azul y aparece en el videojuego de terror Poppy Playtime. Si bien varios de los seguidores de la China lo describieron como “diabólico”, y hasta advirtieron que daba miedo, otras madres salieron a apoyarla y dar un poco de tranquilidad: “Mi hijo es fan y duerme con él todas las noches”; “Mi hija tiene el mismo, ¡es solo un juguete!”

El contundente pedido de justicia de “La China” Suárez por Lucio Dupuy

La China Suárez es una de las celebridades más activas en las redes, donde tiene un gran alcance, con más de seis millones de seguidores en Instagram. Una vez más volvió a usar su influencia y se sumó a un pedido de justicia del que habla el país, por el crimen de Lucio Dupuy, ocurrido el 26 de noviembre de 2021, en Santa Rosa, La Pampa. Este jueves se conocerá si, Magdalena Espósito Valenti, madre del menor, y su pareja Abigail Páez, acusadas de matarlo a golpes, son culpables o inocentes.

El pedido de justicia de la China Suárez por Lucio Dupuy en las redes sociales Ig / @sangrejaponesa

Al igual que lo hizo en otras oportunidades, la actriz volvió a pronunciarse sobre el caso e hizo un pedido de justicia a través de un posteo en las redes. Subió una foto del pequeño en blanco y negro y escribió junto hashtag #justiciaporLucio: “Mañana, el mundo puede ser un poquito más justo y menos cruel”.

