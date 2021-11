La confesión de Julieta Ortega que generó preocupación: “Lloro de miércoles a domingos”

Julieta Ortega respondió a una publicación en Twitter con un mensaje enigmático que generó desconcierto y preocupación por partes iguales. La actriz hizo una breve referencia a la obra de teatro que protagoniza, sin utilizar nombres ni dar detalles específicos de la trama, que se prestó a la mala interpretación de sus seguidores.

Todo comenzó cuando Iair Said, actor, productor, director y guionista argentino compartió un episodio de su vida. “Hoy me puse a llorar porque me bardearon en Twitter”, dijo en un tuit. En respuesta, la hija de Palito Ortega intentó mostrarse empática y levantarle el ánimo con un comentario personal. “Yo lloro de miércoles a domingos en el teatro porque mi mamá tiene Alzheimer y no sabe quién soy”, escribió.

Julieta Ortega publicó una frase que se prestó a la mala interpretación de los usuarios Twitter

Sin embargo, sus palabras no fueron comprendidas por la mayoría de los usuarios, quienes pensaron que Julieta hablaba de su vida íntima y no de su experiencia en el escenario. El posteo desató un sinfín de comentarios de otras personas que se solidarizaron con ella y contaron sus propias experiencias.

“Querida Julieta, mi mamá tiene 74 y comenzó a los 68. Recordá su luminosidad. Esta es otra persona, aceptala así y no sufras, ella está bien. Satirizá las cosas, reite con ella. Amá esta nueva persona. Te abrazo con el alma. Hoy sonrío, ya la lloré mucho”, contó una seguidora que atraviesa una situación delicada y quiso brindarle su apoyo a la actriz. “Abrazo fuerte. No sé su sirve de algo, pero abrazo fuerte”; “Uy, no sabía, Julieta. Fuerzas”; “Lo siento mucho, fuerza”; “Uf, qué fuerte lo que contás… Lo siento. Mucha fuerza y siempre tené presente que ella puede no saber quién sos pero vos siempre estarás a su lado”; “Lo siento, Julieta. Vos sabés que te ama de cualquier manera”; fueron algunos de los mensajes que recibió Ortega.

La actriz hizo referencia a la obra de teatro que protagoniza en el Multiteatro Planetanet

Lo que pocos se percataron es que hablaba de la obra de teatro Perdida Mente, que protagoniza junto a Ana María Picchio, Leonor Benedetto, Karina K y Patricia Sosa en el Multiteatro. La puesta producida por José María Muscari y Mariela Asensio es una comedia que habla sobre la inteligencia y cómo funciona la cabeza de un individuo, qué tanto afectan sus emociones a sus actos en el día a día. Julieta le da vida al personaje de la hija de Leonor, que en la ficción padece de Alzheimer.

Al ver las repercusiones de la publicación de la actriz, Said le advirtió: “Creo que se malinterpretó tu tuit”.