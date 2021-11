Pampita confesó cuál es su peor vicio: “Me parece un horror”

Pampita Ardohain fue consultada acerca de cuánto tiempo pasa conectada al celular y se mostró sorprendida por lo que reflejó la pantalla.

En medio del descanso en su programa Pampita Online (NET), la modelo fue interrogada por el panelista Pablo Muney, quien le preguntó cuánto tiempo pasa en el teléfono.

Pampita reconoció tener un particular vicio

La modelo no dudó en fijarse el uso que le daba al celular hasta ese momento y expresó: “¿Te interesa? ¿Cómo se saca la cuenta?”. Una vez que encontró la información, mostró lo que arrojaron los datos: 3 horas 56 minutos durante las últimas 24 horas. “¡Qué bárbaro! Casi cuatro horas de uso del celular”, expresó con sorpresa. Muney, por otra parte, opinó: “Cuatro horas al día, no es tanto Caro”.

“¡Me parece un horror!”, manifestó la conductora. En ese sentido, Ardohain se justificó y contó que utiliza el dispositivo generalmente durante sus horas de viaje. “Pasa que en los traslados a Don Torcuato [donde están los estudios de LaFlia, a cargo de la producción de ShowMatch] voy usando el teléfono todo el tiempo, y tengo como una hora, hora y media por autopista. Todo el viaje uso el teléfono, y no llego a mirar todo y darle me gusta a todos”, explicó.

Por otro lado, se excusó dando a entender que no es tarea fácil mantener entretenidos a sus millones de seguidores. “Contestar, ver los comentarios de Instagram, entro a las redes del programa también, leo todo y doy me gusta, eso lo hago el fin de semana, no es que me quedo hasta la madrugada tampoco”. Sumado a eso, Pampita confesó que también utiliza su Instagram para relacionarse con sus amistades, por lo que está siempre atenta a sus mensajes privados.

El reality que retrata la vida de Pampita

El pasado 13 de octubre Carolina Ardohain estrenó Siendo Pampita (Paramount+), el reality show en el que la modelo muestra su intimidad junto a su familia ensamblada: el nacimiento de su hija Ana García Moritán, las discusiones familiares, los pases y el apoyo de sus íntimas amigas.

Siendo Pampita, la serie que muestra la vida de la modelo Instagram: @pampitaoficial

A pesar de mantener una agenda de trabajo ajustada, la modelo también suele compartir sus vivencias a través de Instagram, donde tiene más de 6 millones de seguidores. Subir contenido diario en las redes sociales no es tarea fácil para ella: grabar un video, tomar fotografías o simplemente reaccionar a comentarios para mantener en foco a los seguidores, son acciones que llevan su tiempo pero que tienen el objetivo de entretener a todos sus fanáticos.