Julieta Ortega habló de la crianza de su hijo Benito: “Cuesta mucho”

Julieta Ortega estuvo en pareja con Iván Noble entre el 2002 y 2009. Fruto de esa relación nació Benito, quien hoy tiene 16 años. Como toda madre, la crianza de un adolescente es todo un desafío y hay que enfrentarse diariamente a los cambios de humor, la difícil comunicación y la lucha contra la tecnología. Sin embargo, la actriz está contenta y reconoce que logra entenderlo en muchas de sus actitudes.

En diálogo con la revista Para Ti, la protagonista de “Un gallo para Esculapio” y “Viudas e hijos del Rock and Roll”, repasó los aspectos que considera más difíciles de la cotidianeidad con su hijo y aquellas cosas en las que se encuentra reflejada en él.

“Siempre pienso que cada etapa tiene sus beneficios. Hoy puedo decir que tengo una independencia ganada: Benito se despierta solo para ir al colegio y se va en colectivo, no tengo que subirme al auto a las 7 de la mañana para llevarlo”, contó.

Benito es fruto de la relación entre Julieta Ortega e Iván Noble Instagram

No obstante, reconoció que sigue “luchando para que no use desmedidamente la computadora” y para lograr “cierta comunicación”. En la entrevista, explicó que existe una dificultad propia de la edad y que no es ajena a otras familias: “Cuesta mucho porque básicamente los adolescentes se comunican con monosílabos, complica a la hora de mantener una charla”.

Sin embargo, siempre hay puntos en común. Si bien hoy cumplen rol de madre, Julieta supo tener 16 años en el pasado y hoy entiende a su hijo. “Cuando yo tenía su edad recuerdo lo mucho que quería encerrarme sola en mi habitación y estar lejos de mi familia. También tenía esa sensación de que todo lo que opinaban mis padres estaba mal y lo aburridos que eran sus comentarios”, reconoció.

Julieta Ortega contó cómo cambió la relación con su hijo cuando Benito entró en la adolescencia

Entre retos e intentos, rescata que Benito es “muy bueno, tranquilo” y que “jamás” le dio demasiado trabajo. “Es una gran persona. A veces me cuesta que se enganche a hacer una actividad conmigo”, expresó. Pero los reclamos por el cariño y sus actitudes no son algo nuevo. Cuando el joven tenía 14 años y su rendimiento en el colegio no era el esperado, Julieta había hecho un descargo en Cortá por Lozano (Telefé) donde reconoció sentirse dolida porque su hijo no la registraba “en todo el día”.

Con una personalidad fuerte, Benito es el único hijo del músico y la actriz. Rodeado de las canciones de su padre y su abuelo, y las obras de su madre, lo describen como un hábil jugador de fútbol e hincha fanático de Boca.