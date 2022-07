La conmoción de Luisito de Cuestión de Peso por los dólares encontrados en el basural de su pueblo: “Traigan pico y pala”

El pueblo de Las Parejas, ubicado en Santa Fe, fue noticia esta semana cuando un grupo de trabajadores se encontró una bolsa con miles de dólares en el basural y a raíz de la noticia varios de los vecinos fueron a buscar más como si se tratara de un tesoro.

En el día de ayer, un empleado municipal dio con una carta escrita a mano en 2009, que explicaba que una mujer vendió dos propiedades para ayudar a la Organización Mundial de la Salud para la lucha contra “el cáncer, el infarto, el ACV y la mala alimentación” y dejó entrever que podría haber un billón de dólares, aunque el escrito no llevaba firma.

En un contexto económico en el que el precio del dólar sube constantemente, un grupo de trabajadores se encontró, en principio, 50 mil dólares, pero a medida que fue escarbando en el basural dio con un monto cercano a los 75 mil y la noticia llegó a todos los vecinos de Las Parejas, un pueblo ubicado a 100 kilómetros de Rosario.

Uno de ellos fue Luis Zerda, conocido como Luisito, reconocido por su participación en el reality Cuestión de Peso en 2010, quien habló con Nosotros a la Mañana, por eltrece, y se refirió a la insólita situación que se vive en su comunidad.

La conmoción de Luisito de Cuestión de Peso por los dólares encontrados en el basural de su pueblo

“Soy del pueblo y espectador igual que ustedes. Cuando dijeron ‘hay plata’, pensé que hablaban al pedo y cuando empezaron a salir dólares dije, ‘hay que excavar, muchachos’”, manifestó con una sonrisa irónica y agregó: “Vamos a dar vuelta el basural a ver si encontramos algún billete o unos ratones así de grande había nomás”, para la risa de todos los panelistas.

No obstante, ante la consulta del “Pollo” Álvarez, el exparticipante manifestó que no había ido a excavar, aunque sí fueron varios de sus amigos que viven cerca del lugar. “Traigan pico y pala porque no hay acá”, le sugirió Luisito al conductor, quien enseguida replicó: “Sí, y saber usarla”.

Luis Zerda, conocido como "Luisito" tras su paso por el reality Cuestión de peso, habló de los dólares encontrado en su pueblo, Las Parejas Instagram: @luiszerda_ok

Por último, el ex Cuestión de Peso se refirió a cómo se fue desarrollando la noticia en Las Parejas a tal punto de que no se sabe con exactitud a quién pertenecía el dinero y por qué estaba en el basural: “Nadie sabe de quién es la plata, son todas hipótesis. Supuestamente, es de la señora esa y estaba dentro de un ropero. Nadie vio el ropero. Es todo un misterio”.

La noticia se viralizó en las redes sociales con las imágenes de los trabajadores mostrando los dólares encontrados. Si bien no se sabe el origen del dinero y tampoco cuál va a ser el destino final, desde el programa hablaron del rumor de que alguno podría llegar a tener su casa propia.

La búsqueda de los dólares

El intendente de Las Parejas, Jorge Campagnucci, explicó que hubo mucha gente en el lugar, pero que los primeros que llegaron y estuvieron trabajando fueron empleados municipales, por lo que gran parte del dinero se lo quedaron ellos. Luego, con todo el revuelo que se armó tras la difusión de la noticia, se acercaron muchos vecinos de distintos sectores de la ciudad para sumarse a la búsqueda. Ahí encontraron la segunda parte del dinero, que serían unos 25.000 dólares.

“El hombre que encontró la cantidad más grande de plata dijo que iba a contarlo y lo repartiría entre los que estábamos, pero desapareció. No se sabe nada de él”, afirmó Báez, el empleado que fue el primero que encontró US$4600 el lunes pasado, y, a raíz de que un compañero suyo sacó una foto que empezó a circular por Las Parejas, el basural se llenó de vecinos que se plegaron a la búsqueda de dólares, pero nadie halló más nada.

Búsqueda de dólares en el basural de "Las Parejas" (Rosario). Marcelo Manera

Un grupo de jóvenes estuvo durante la madrugada con picos y palas tratando de cavar en torno a unos pedazos de madera que ellos decían que era el ropero donde la mujer había guardado los dólares. Pero no encontraron nada, más allá de residuos enterrados en medio de las ratas que surcaban las parvas de desperdicios.

Carlos Martínez, de 30 años, que viajó el miércoles más de 20 kilómetros para buscar el “tesoro”, decidió abandonar la tarea y retornar a su trabajo cotidiano en los basurales de los pueblos de la zona, donde obtiene cobre que saca de los cables de electricidad que se tiran. “En una semana junté solo medio kilo de cobre. Estuve dos días buscando dólares y me vuelvo con las manos vacías”, apuntó.