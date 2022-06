La grave denuncia de un ex Cuestión de Peso contra Martín Salwe

Mientras disfruta de unas merecidas vacaciones en el verano europeo, el exparticipante de Cuestión de Peso, Fran Mariano, denunció a través de las redes sociales al locutor Martín Salwe, uno de los integrantes más polémicos de El Hotel de los Famosos, por haberle tocado “la cola dos veces”.

“Este pibe me tocó la cola dos veces sin mi consentimiento, pésimo”, escribió en Instagram el hombre que se sometió a más de 30 operaciones para parecerse a Ricky Martín. “Lo tuve que hablar con mi amiga por lo mal que me sentí. No una, dos veces”, remarcó Fran y compartió una selfie junto a Salwe.

"Me tocó la cola dos veces", la denuncia de Fran Mariano contra Martín Salwe (Foto: Instagram @franmarianook)

La publicación del exparticipante de Cuestión de peso generó un verdadero escándalo en el ambiente del espectáculo, pero el asunto no terminó ahí. Cansado de que lo acusen de buscar prensa y fama, Mariano arremetió con una serie de fuertes mensajes en los que remarcó que está disfrutando de sus vacaciones y ratificó que sus dichos son ciertos.

“Tema Martín Salwe: estoy de vacaciones en Europa, lejísimos, no necesito ningún tipo de prensa”, indicó el hombre que logró bajar 92 kilos en su recordado paso por el reality show. “Me reconocieron en tres países europeos y estoy seguro de que a él no le pasaría. Soy Fran Mariano desde el año 2010 y Salwe apareció hace dos días”, agregó.

Las historias de Fran Mariano contra Martín Salwe (Foto: Instagram @franmarianook)

El joven remarcó además que su desagradable anécdota con el participante de El Hotel de los Famosos “es verdad” y que la puede contar con detalles “mil veces y el discurso va a ser el mismo”. Ofendido por los comentarios de algunos seguidores, insistió: “¡Me dicen que quiero prensa! Soy conocido hace 12 años, no necesito ni quiero prensa. ¿Para qué quiero prensa estando tan lejos? En todo caso cuando llegue a Argentina. Bol...”, agregó indignado.

En otra historia cargada de ira, apoyó a Leo García, que se enfrentó públicamente a Salwe y lo catalogó de “homofóbico”, y dijo que el músico tiene razón. “El pibe este es mano floja y me tocó el c... dos veces sin mi consentimiento y me re jod...”, insistió. Como los usuarios le cuestionaron el hecho de que se haya sacado una foto con la persona que ahora critica, Fran explicó: “Me saqué fotos con él, le ofrecí sesiones de coaching para ayudarlo. Fue antes. La tocada de c... fue después”, remarcó. Y le mandó un mensaje a los haters: “Gracias y besos”.

Para que quede bien claro el mensaje, Fran compartió otra historia en pleno viaje con un irónico comentario: “Muero por prensa”, acompañado de emojis de risas.

"Muero por prensa", la ironía de Fran Mariano para los que lo acusan de querer fama (Foto: Instagram @franmarianook)

Considerado el participante más “odiado” por el público, Martín Salwe se hizo conocido por su rol de locutor en los realities de LaFlia, Cantando 2020, ShowMatch: La Academia y Corte y confección, además de haber tenido un paso como notero por los programas satélites de Marcelo Tinelli. En El Hotel de los Famosos, el joven de 24 años empezó a hacer ruido desde las primeras emisiones por sus disputas con Leo García y la modelo Kate Rodríguez, quienes lo acusaron de actos de homofobia y xenofobia, respectivamente.