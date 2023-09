escuchar

Este 23 de septiembre, Julio Iglesias festeja sus 80 años rodeado de su círculo íntimo en las Bahamas, lugar que se convirtió en su hogar desde hace más de cuatro años. Las celebraciones por este día especial están cargadas de homenajes para el máximo exponente de la música romántica que supo conquistar miles de corazones. Sin embargo, esta fecha no tiene el mismo sentimiento de felicidad para Javier Santos, el hombre de 46 años que desde hace mucho tiempo afronta una batalla legal para ser reconocido como hijo del cantante. En una emotiva carta, expresó cómo se siente hoy.

La vida de Julio Iglesias arriba y debajo del escenario es de gran interés, debido a su popularidad mundial, y lo cierto es que dio mucho de qué hablar con sus vínculos amorosos.

Relacionado con distintas y reconocidas figuras, formalizó en dos ocasiones a sus parejas. La primera con Isabel Preysler, con quien tuvo tres hijos: Chábeli, Julio José y Enrique. Tras su separación, conoció a Miranda Rijnsburger, con quien agrandó la familia al darle la bienvenida a las gemelas Victoria y Cristina, Miguel Alejandro, Rodrigo y Guillermo.

Julio Iglesias cumple 80 años y su hijo no reconocido hizo una conmovedora carta

Algunos de sus hijos siguieron su legado en el mundo artístico, como Enrique Iglesias. Pero, lo cierto es que por fuera de esta familia ensamblada que supo construir, se encuentra Javier Santos, un hombre de hoy 46 años que lucha para el cantante lo reconozca.

Edite Santos, tuvo una relación fugaz con el artista y luego nació su hijo Javier. Como nunca le dio su apellido, el hombre fue a la justicia y comenzó una batalla legal que aún no terminó.

En 2017 una prueba de ADN dio positivo en el parentesco, pero fue desestimada por la Justicia debido a que no fue tomada legalmente. El encuentro cara a cara entre ambos es aún una asignatura pendiente. Actualmente, su caso fue elevado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Javier Santos tiene 46 años y desde hace 30 busca ser reconocido por su padre (Foto Instagram @javiersantosinsta)

Pese a las negativas del cantante a presentarse para realizar las pruebas correspondientes, este 23 de septiembre Santos escribió una carta en la que hace referencia a la lucha por su identidad y el reconocimiento que espera desde que tiene 16 años. Escrito en tercera persona, el texto fue publicado por el medio Semana y ya causó repercusiones.

“Ha conseguido demostrar que la genética lo considera hijo, aunque la Justicia todavía no. No quiero dinero, lo único que busca es un encuentro con su padre, poder hablar. En el año 2017 consiguió la tranquilidad de saber que tenía un padre que se llama Julio Iglesias. Desearía seguir los pasos de El Cordobés y de Carlos Baute en la paz alcanzada entre padres e hijos. Hace un ofrecimiento de ayuda a hijos no reconocidos por sus padres”, introdujo.

En ese sentido, agregó: “Sería inmensamente feliz si su padre lo oyera. Le cuesta trabajo comprender que haya padres que no le den una oportunidad a los hijos rechazados. Pudiera ocurrir que, por razones de salud, Julio Iglesias y Javier Santos se necesiten. Antes de empezar esta contienda judicial intentó, hasta la saciedad, hablar con Julio Iglesias para solucionar el problema. Tras el fracaso de arreglar la situación, sintió que era muy fuerte tener un ADN del 99% de filiación y no acudir a la vía judicial. Javier sigue esperando que este problema se solucione, aunque tenga que renunciar a mucho”.

Javier Santos junto a su hija (Foto Instagram @javiersantosinsta)

Recientemente, Santos se convirtió en padre por primera vez y se muestra muy unido a su pequeña hija y a su pareja. También, se dedica al mundo de la música: es DJ.