Otro encuentro en una misma semana entre una actriz de Hollywood y una estrella del pop podría resultar normal si no se tratara de Sophie Turner y Taylor Swift, ambas ex del cantante Joe Jonas, de quien la intérprete de Game of Thrones acaba de separarse y a quien demandó en las últimas horas por supuestamente “retener a sus hijas”.

A medida que avanza el divorcio de la expareja, el músico de The Jonas Brothers se mostró junto a sus hija, sin su anillo de bodas, y cumpliendo con la gira mundial de su banda acompañado. Turner, por su parte, mantuvo su bajo perfil, hasta ahora.

A mitad de esta semana, la actriz compartió una cena con la ex de su ex y en el día de ayer, dos días después de esa salida, volvió a reencontrarse en público con Swift, tras demandar a Jonas por la custodia de sus dos hijas y reclamar el “regreso inmediato” de las niñas al Reino Unido.

Taylor Swift, en su llegada al lujoso restaurante del Hotel Barrière Fouquet en Nueva York, donde se reunió con Turner Backgrid/The Grosby Group

En las últimas horas, las imágenes muestran a Turner cenando con la megaestrella del pop en la ciudad de Nueva York. Con una sencilla remera blanca y pollera larga gris, calzado bajo y un bolso Louis Vuitton, Turner, de 27 años, llegó al Hotel Barriére Fouquet para disfrutar de la velada ayer por la noche.

Sophie Turner intentó pasar desapercibida en su arribo al establecimiento gastronómico Backgrid/The Grosby Group

Minutos después, Swift ingresó al mismo establecimiento en una camioneta vestida con una blusa negra con hombros al descubierto y pantalones anchos. Cabe señalar que mientras los dos ex de Jonas disfrutaban de su mutua compañía, el cantante estaba en Filadelfia actuando con sus hermanos en el Wells Fargo Center.

Sophie Turner demandó esta semana a su expareja por supuestamente retener a sus hijas en los Estados Unidos Backgrid/The Grosby Group

Se trata de la segunda salida que Turner y Swift, quien tuvo un breve romance con el músico en 2008, han tenido desde que Jonas solicitó el divorcio a la actriz el pasado 5 de septiembre.

Taylor Swift salió con Joe Jonas en 2008 Backgrid/The Grosby Group

Turner ha demandado a Jonas, de 34 años, por supuestamente retener los pasaportes de sus hijas, de 1 y 3 años, según figura en los documentos judiciales . La actriz acudió al Tribunal de Nueva York para solicitar el regreso de sus hijas a su Inglaterra natal tras afirmar que su ex ha “secuestrado” a sus hijas, una acusación que Jonas y su equipo legal han negado rotundamente.

Ante el accionar de su ahora exmujer, el artista hizo público su punto de vista a través de su representante. “Es un grave abuso del sistema legal”, aseguró. “Las niñas no fueron secuestradas”, sumó.

En un comunicado del representante de Jonas enviado al Daily Mail, se asegura que el músico busca acordar una “paternidad compartida”. Y agregan: ““Este es un desafortunado desacuerdo legal sobre un matrimonio que tristemente está llegando a su fin. Cuando se utiliza un lenguaje como ´secuestro´ es, en el mejor de los casos, engañoso y, en el peor, un grave abuso del sistema legal. Las niñas no fueron secuestradas”, sigue el texto.

“Después de estar bajo el cuidado de Joe durante los últimos tres meses por acuerdo de ambas partes, las chicas están actualmente con su madre. Sophie hace esta afirmación sólo para trasladar el proceso de divorcio al Reino Unido y sacar a las niñas de los Estados Unidos de forma permanente”, continúa el descargo.

El representante de Jonas también dijo que el cantante “ya había rechazado todas y cada una de las declaraciones supuestamente hechas en su nombre que denigraban a Sophie”. “Se hicieron sin su aprobación y no son consistentes con sus puntos de vista. Su deseo es que Sophie reconsidere su dura posición legal y avance de una manera más constructiva y privada. Su única preocupación es el bienestar de sus hijos”.

Jonas y Turner decidieron comunicar su decisión de separarse desde sus respectivas redes sociales el pasado 6 de septiembre. “Declaración conjunta”, escribió la expareja en un texto que cerraron a comentarios. “Después de cuatro maravillosos años de matrimonio, hemos decidido mutuamente poner fin a nuestro matrimonio de manera amistosa”, anunciaron el músico de 34 años, y la actriz, de 27, en el posteo que confirmó lo que se venía sospechando por diversos indicios, como las constantes consultas a abogados en las últimas semanas.

