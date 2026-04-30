Oriana Sabatini contó cómo transitó el embarazo: “Tuve pubalgia desde el quinto mes”

Instalada en Argentina por tiempo indeterminado para cumplir con ciertos compromisos laborales, entre los que se encuentra el lanzamiento de su primera novela y su participación en True Crime -la segunda temporada del ciclo de streaming OLGA-, Oriana Sabatini no deja de dar títulos en cada una de las entrevistas que brinda; y, en las últimas horas, hay uno que no pasó inadvertido.

Oriana Sabatini reveló detalles desconocidos de su embarazo (Foto: Captura YouTube)

A casi dos meses de convertirse en madre de Gia, fruto de su relación con Paulo Dybala, la actriz visitó Sería incréible (OLGA), donde contó detalles desconocidos sobre momentos previos a dar a luz. “Tuve mucho dolor. Tuve pubalgia y es dolorosísimo”, expresó. Ante la sorpresa de una de las panelistas sobre de qué se trataba, la artista comentó: “Nunca me clavaron un cuchillo, pero te juro que se debe sentir así, realmente”.

Y continuó: “Había días que no podía ni caminar. Es dolor en la zona del pubis, como si tuvieras algo clavado ahí. Entonces imaginate mi deseo de decir, ‘no puedo dejar de sentir dolor’”. Acto seguido, en el estudio indagaron sobre cuánto tiempo sufrió de pubalgia. “Desde los cinco meses”, lanzó.

Sin embargo, no fue la única molestia que transitó en medio de la espera de su primer bebé. A los pocos días de anunciar su embarazo, dialogó a través de una videollamada con LAM (América TV), donde Mónica Farro se animó a preguntarle cómo transitaba los cambios de su cuerpo. “¿Tenés algún tema con tu cuerpo por los temas del embarazo?”, quiso saber la vedette. Acto seguido, la ex Aliados respondió: “Todos. Yo conté que toda mi vida tuve una mala relación con la comida. Recién ahora había empezado un tratamiento más profesional porque estaba buscando (el embarazo) y quería hacer las cosas bien con todo ordenado”.

Oriana Sabatini habló sobre los cambios en su cuerpo tras quedar embarazada

“Es muy difícil la pérdida de control para una persona que ha sufrido toda la vida trastornos alimenticios. Uno siente que para estar anímicamente bien debe estarlo en cuanto a lo que come, cuánto y cómo. Levantarte un día y que un alimento te dé asco, no lo puedas comer y que solo puedas ingerir fideos, que es una comida a la que le tuviste miedo toda tu vida, es difícil. Los primeros tres meses me costaron mucho y a uno cuando le va cambiando el cuerpo, la gente le dice que ‘está creando vida’ y sí…”, añadió Oriana en aquella ocasión.