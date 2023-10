escuchar

Corría 1997, y la dupla televisiva de Guillermo Andino y Karin Cohen, protagonizaban las noticias del corazón por pasar de ser un equipo laboral a la pareja del momento. Por ello, se generó un gran escándalo cuando los jóvenes de 28 años decidieron terminar su noviazgo, en la previa a lo que sería su planeado casamiento. Mucho tiempo pasó de aquel entonces, pero el tema resurgió con la declaración de la periodista en una entrevista en la que refirió al gran dolor que atravesó. Su expareja no dudó en responderle, con un tono un tanto sereno y en búsqueda de ponerle fin al tema.

“Por suerte, no llegamos a tener hijos, así que me separé sin chicos y es una etapa muy triste y dolorosa. Tengo todo muy presente, no reniego de lo que viví y siento que soy quien soy gracias a que pude superar eso. Fue mucho más que eso. Fue más que violencia, más profundo y difícil que eso”, reveló Karin Cohen en la última entrevista que brindó para Infobae. En la misma línea, destacó que aquel noviazgo fue un aprendizaje para ella, a pesar del dolor. Pero las palabras que utilizó generaron gran repercusión al referir a un escenario violento que atravesó por aquella época.

Por supuesto que estas palabras causaron repercusión, pero a la hora de referirse al respecto, la periodista deicidio mostrarse reacia a continuar abordando el tema. “Perdón, ¿atrasa 20 años esta nota y no me di cuenta? ¿Entré en el túnel del tiempo?”, expresó ante el micrófono de LAM (América) un tanto molesta por ser consultada sobre sus propias declaraciones. Sin embargo, señaló que no siente arrepentimiento por sus declaraciones, pero deben ser contextualizadas en una entrevista que duró al menos una hora. “Cero, no tengo nada para decir o agregar”, determinó.

Pese a tomar esta postura de guardar otra vez silencio, la respuesta de Guillermo Andino no tardó en llegar con un diálogo privado que mantuvo con Ángel de Brito, quien compartió las declaraciones en su ciclo. “Es lógico, y tiene que ver con la sensibilidad de las personas, que cuando un noviazgo o una relación de pareja se termina te genere tristeza, sin sabores, desazón, un montón de sentimientos que te pasan”, indicó Andino, con cierta prudencia acerca de los sentimientos de quien fue su pareja.

Además de destacar que era un tema vintage, ya que se habla de una situación ocurrida hace más de dos décadas, el periodista concluyó: “Cada uno, hablo en general, lo supera como puede y con sus propios tiempos, y eso hay que respetarlo”. De esta forma, evitó entrar en detalles acerca de cómo fue la ruptura y los motivos, cuestiones que manejaron con hermetismo en aquel entonces y que hoy por parte de uno de los involucrados se pudo conocer cómo lo vivió.

Tras aquella escandalosa separación, tanto Karin como Guillermo formaron nuevas parejas con quienes se mantienen hasta la actualidad. El periodista se casó con la modelo Carolina Prat, con quien tuvo tres hijos; mientras que su colega hizo lo propio con empresario Mauro Venagli, con quien se convirtió en madre de dos niñas.