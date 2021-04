Con anécdotas y secretos, Guillermo Andino y Carolina Prat festejaron su aniversario de casados en vivo

Con un living muy romántico preparado especialmente para ellos, Guillermo Andino y Carolina Prat festejaron sus 21 años de casados en Es por ahí, el ciclo que el periodista conduce por la pantalla de América. Mientras esperaba la comida, el matrimonio repasó su historia de amor y reveló algunas anécdotas desconocidas hasta el momento.

Tras revivir algunas imágenes de su casamiento hace más de dos décadas, el almuerzo para dos comenzó con el desafío “Es verdad o mentira”, de la mano de Soledad Fandiño. “¿Es verdad que cuando Guille intento darte el primer beso vos le corriste la cara?”, lanzó la conductora. Al confirmar la información, Prat explicó su decisión: “Él tenía muchas ‘chiquis’ alrededor, entonces dije: ‘Todas le deben haber dado un beso la primera vez, conmigo no’”, contó mientras dramatizaban la situación de aquella primera cita y Andino aseguraba que esa actitud lo enamoró más de su mujer.

La siguiente pregunta fue para el periodista, quien reveló por primera vez algo qué le ocurrió el día de su boda. “¿Es verdad que yendo para la iglesia te olvidaste los anillos en tu casa y no tenías llaves?”, preguntó su compañera. “Es la pura verdad. Estaba con Tito de Matices, con mi amigo Ale (que ahora es el padrino de mi hija Sofi) y con mi vieja. Yo vivía a 10 cuadras de la iglesia y quería llegar con tiempo. Cierro la puerta y ni bien la cerré, dije: ‘¡Los anillos!’ Y no tenía llaves”, recordó, entre risas.

Mientras su mujer aseguró que se enteró de este hecho mucho tiempo después, el conductor contó cómo hizo para recuperar las alianzas. “Mi compadre, que siempre resuelve todo, fue a buscar un cerrajero. Yo me fui a la iglesia y ya estaba pensando a quién pedirle los anillos prestados. Justo un segundo antes que entre Caro con su padre apareció y me hizo el gesto de que los tenía con él”, reveló.

Inmediatamente, la pareja recordó cómo fue el día en qué se conocieron por los pasillos de Canal 9 y aseguraron que fue “amor a primera vista”. “Lo conocí en 1995. Él pensó que yo estaba para algún casting y no, yo estudiaba arquitectura en ese momento”, aclaró la modelo mientras su marido recordaba cuál fue su reacción al verla por primera vez: “Yo iba al estudio de Nuevediario y de repente la veo con una carpeta gigante. Frené, volví para atrás y le dije: ‘¿venís por algún casting?’. Me acuerdo que le pedí que me espere”, comentó con cierta nostalgia.

“Yo cuando lo vi por primera vez me acordé de mi abuela, que siempre me hablaba de Ramón (el padre de Andino). Cuando me miró a los ojos me pasó algo muy fuerte en el alma, sentía que me iba a casar y a tener hijos con él. Lo esperé, fuimos caminando hasta un quiosco y me compró un alfajor. Cuando llegué a casa, le dije a mi mamá y a mi hermana: ‘Este alfajor me lo regalo el hombre de mi vida’ y cuando les dije quién era no podían creerlo”, relató, entre risas.

Lo cierto es que en estos 21 años juntos, y con tres hijos en común, Prat y Andino tienen mucho para recordar, sobre todo sus anécdotas a la hora de viajar. “Una vez nos fuimos a Barcelona y Caro se olvidó de cargar mi valija. Ni cepillo de dientes tenía. Cuando llegamos al hotel, nos suben todas las valijas y yo pregunto: ‘¿Y mi valija?’. ‘No, no hay más’, me dice el botones. Ahí la cara de Caro se iba transformando. Llamamos a casa y había quedado ahí”, contó el periodista. Entre risas, la modelo explicó la razón de su olvido. “Habíamos sacado todas las valijas al pasillo y como tenían rueditas, nuestro hijo jugaba y las empujaba de un lado para otro. Se ve que jugando la metió adentro y yo ni cuenta me di. Fue muy angustiante”, confesó.

Sin embargo esa no fue la única anécdota de viaje. La pareja recordó su visita a una playa nudista durante un viaje a Saint Martin. “Fuimos pensando que no había compatriotas y a los 5 minutos escuchamos: ‘Andino’. Vino un hombre con toda su familia y nos pidió una foto”, rememoró el conductor mientras Prat aseguraba que no le alcanzaban las manos para taparse.

