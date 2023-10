escuchar

Aunque pocos lo saben, Marixa Balli es una de las tantas famosas que han decidido cambiar su verdadero nombre por uno artístico. Fue recién en LAM (América), programa en el que se desempeña como panelista, donde dijo cómo se llama realmente y qué reconocido actor le recomendó ir por “otra identidad”.

Todo comenzó cuando en la edición de este miércoles del ciclo, Ángel de Brito la vio un tanto dispersa luego de haberle quemado el “enigmático” antes de tiempo. Al darse cuenta se retractó: “¡Perdón! ¡No sabía que era un enigmático! ¡Hoy mi cabeza está en otra cosa!”.

Marixa Balli reveló cuál es su verdadero nombre Gerardo Viercovich

“¿Dónde está?”, indagó el periodista, a lo que ella respondió con alegría, “¡Es que me gané un auto!”. Al escucharla, De Brito le repreguntó: “¿Cómo que te ganaste un auto?”. “Es que hace ocho años que estoy pagando y pago algo muy mínimo. ¡Y salió mi número!”, indicó.

Con motivo de saber más del vehículo que había ganado, el jurado del Bailando 2023 (América) le pidió que contara un poco más. “Mi tía se había sacado dos autos. En dos meses paga la cuota y se lo ganó. Le salió más cara la patente que el auto”, le contestó y especificó: “Vino la chica a cobrarle la segunda cuota, antes de que se lo gane, y me dijo si no quería participar. Le dije que sí, que me enganchaba, total lo vas pagando sin darte cuenta y ayer me llamaron antes de entrar al programa para decirme que lo gané. No creía, googleé y vi mi número. Es un 208 espectacular, me tocó un modelazo ¡Y en negro! ¡Que es el color que yo quería!”, indicó intérprete de “La Cachaca”.

Jorge Porcel fue uno de los mentores de Marixa Balli en la década de los 80

Fue en ese momento que Ángel se avivó y le preguntó si los encargados del sorteo sabían que era ella y ahí entró en discusión su nombre desconocido. “Jorge Porcel me dijo que cortara mi apellido. Una parte o la otra”, señaló ella y, aunque no quiso decirlo, dejó una pista: “Está en Google”. Porcel fue uno de los mentores de Balli en la década de los 80, cuando recién comenzaba.

Luego le preguntaron si tiene segundo nombre. “Laura”, contestó y aclaró que el Marixa es real. Al escribir su nombre en el famoso buscador, Marixa Balli aparece como: “Marisa Laura Cavalli, más conocida como Marixa Balli”.

No es la primera vez que Balli recibe algo de mucho valor. Hace algunos días, Fabián Medina Flores develó que la expareja de Rodrigo ganó un juicio millonario en 1999. “¿Sabían que Marixa Balli por dejar sus labios en una latita de cerveza ganó un juicio millonario? Te lo juro porque yo fui al programa y ella me obsequió la latita”, contó en La jaula de la moda (Ciudad Magazine).

Ante la sorpresa de sus compañeros, el especialista en moda explicó: “Le hizo juicio a la marca de cerveza demostrando que eran sus labios” e indicó: “Ella tuvo que poner un beso en un papel y ahí fue el careo. Es incomprobable, pero se lo dieron a ella el juicio”.

Al escucharlo, Horacio Cabak lanzó: “¡No puedo creer que le usaron los labios para un diseño sin avisarle!”.