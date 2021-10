Luis Majul sorprendió en vivo a Eduardo Feinmann con un llamado: “¿Qué querés?”

Este martes, en el tradicional pase en LN+, Pablo Rossi y Eduardo Feinmann dialogaban sobre la realidad del país cuando fueron interrumpidos por una llamada telefónica en vivo. Era Luis Majul, que se comunicaba para responder a una crítica en tono irónico que le había hecho minutos antes el conductor de El noticiero de LN+, que había asegurado que “vuelve histérica a la gente”.

Rossi y Feinmann hablaban acerca de lo que aconteció este martes en Comodoro Rivadavia, cuando el intendente de Trelew, Adrián Maderna, fue levantado de la transmisión oficial del canal de la Casa Rosada cuando hacía un comentario crítico hacia la política productiva del Gobierno, en un acto en el que estaba presente parte del gabinete nacional.

Feinmann criticaba a Majul cuando lo sorprendió un llamado al aire

En ese sentido, Feinmann dijo que lo sucedido estaba en línea con lo que “viene planteando Cristina Fernández de Kirchner”. “Lo que la señora siempre habla, su línea argumental siempre es antidemocrática. Los medios, las pantallas”, señaló el conductor de El noticiero de LN+.

Feinmann explicó que, para la concepción kirchnerista, el problema son los medios de comunicación. “Para Máximo (Kirchner) son las pantallas. Para la madre, los periodistas, los medios que vuelven histérica a la gente. Palabra machirula si las hay”, expresó el periodista.

El conductor de LN+ se refería al último discurso de Cristina Kirchner, el lunes, en Santa Cruz, en el que arremetió contra los medios de comunicación. La vicepresidenta aseguró que “los argentinos y argentinas se merecerían mejores medios de comunicación”, para evitar así que los “irriten” o “los pongan histéricos”.

“Histérico o histérica era sinónimo de loco, de enajenado”, explicó Feinmann. Inmediatamente se dirigió a Rossi y le dijo, en claro tono irónico: “Para Cristina, la gente se vuelve loca, enajenada, por las cosas que vos le mostrás entre las 5 y las 6 de la tarde”.

“Vos, que tenés dos horas”, le siguió el juego el conductor de Hora 17. “No, el tema sos vos. Y te digo otra cosa: es Luis Majul cuando yo no estoy en la mesa de +Voces (el programa que conduce Majul en LN+)”, dijo entonces Feinmann.

“Y cuando yo no estoy también”, agregó Rossi. “(Majul) Vuelve histérica a la gente”, insistió Feinmann. “En eso estamos de acuerdo”, remarcó el conductor de Hora 17.

“O Leuco padre. Te enloquece”, añadió, siempre en tono sarcástico el conductor de El Noticiero de LN+. “Ni que hablar de Jony (Viale), cuando le brillan los ojitos”, apuntó Rossi. “Jony es el número uno”, coincidió su colega.

Ya nuevamente hablando en serio, Feinmann reflexionó: “Ahora, qué vergüenza esto de cortar, que antidemocrático, ¿no es cierto? Pero siempre son ellos, el amor, no el odio”. “Le dicen, nene, estamos en campaña, no nos critiques”, agregó Rossi.

En ese momento, mirando a su teléfono celular, Feinmann dijo: “Esperá. ¿Qué quiere? ¿Qué querés, Majul?”. Efectivamente, del otro lado de la línea estaba el periodista de LN+, que contestó: “Buenas noches, ¿qué tal? La culpa de todo la tiene Jony Viale”.

“Es el que más histérico vuelve a la gente con su información y su análisis”, señaló Feinmann, en referencia al periodista de LN+, conductor de +Realidad.

“Y después vos estás ahí primero”, indicó Majul a Feinmann. “No, yo no. Yo soy el más simpático de todos”.

“O sea, cuando vengan por todos me gustaría que arranquen por ustedes”, ironizó Maul. “El día que vengan por todos yo digo: ‘El de las 10 de la noche, el que conduce a las 10′ (en referencia a Majul)”.

Luego de pasado el momento, Majul le preguntó a Feinmann: “¿Hoy vas a venir al programa?” “Si vas a volver histérica a la gente, no vengo”, respondió Feinmann. “Hablaré con Cristina, con Máximo y veré”, replicó el conductor de +Voces.

Luego, Majul le hizo la misma pregunta a Rossi, que respondió lo mismo que su colega de El noticiero de LN+. Entonces, para finalizar la charla, Feinmann sentenció: “Te vamos a hacer lo mismo que al intendente. Te cortamos y a otra cosa. Y se acabó”.

En ese momento, el periodista cortó la llamada y provocó la risa en el estudio por la manera en que lo hizo. Luego, volvió a reflexionar sobre la actitud oficial de cortar al intendente que estaba haciendo un cuestionamiento. “Pero no les gusta la crítica, no les gusta la oposición”, aseguró. “No les gusta la realidad, no les gusta su espejo”, concluyó Rossi.