La insólita comparación del Gobierno que hizo Eduardo Feinmann: “Son Los tres chiflados”

Este miércoles, en el habitual pase de cada tarde entre Eduardo Feinmann y Pablo Rossi en LN+, el conductor de El noticiero de LN+ utilizó una escena de la serie Los tres chiflados para ilustrar lo que para él es la política económica del país.

En la secuencia del clásico programa cómico que exhibió el periodista, los personajes no pueden parar una pérdida de agua, lo que para Feinmann constituye una metáfora de cómo “este gobierno nefasto maneja la economía y todo lo que tiene que ver con los precios, la inflación y el dólar”.

En el pase de este miércoles, mientras hablaban como es habitual de los problemas del país, Feinmann recordó lo que había pasado la noche del martes en el programa (en el que él y Rossi participan) +Voces, donde estuvo como invitado el economista radical Martín Lousteau. “¿Te acordás que ayer Lousteau habló de la “teoría de Los tres chiflados”?”, le preguntó Feinmann a su colega Rossi.

“Sí, que armaban una ducha”, respondió el conductor de Hora 17. “Claro. Eso tiene que ver con un capítulo de la serie llamado Vagabundos vagos, de 1949″, respondió Feinmann.

Ante el asombro de Rossi por el hecho de que su compañero del pase hubiera conseguido justamente esa pieza televisiva, Feinmann explicó: “Creo que eso tiene que ver con lo que marcaba Lousteau de cómo este gobierno nefasto maneja la economía y todo lo que tiene que ver con los precios, la inflación, el dólar. Siempre tratando de tapar el agujero, pero, ¿Viste?, el agua va. Quieren parar el agua, pero el agua va.”

“Parche, sobre parche, sobre parche”, agregó Rossi, en referencia a las medidas oficialistas como el control de precios o el cepo al dólar para frenar los índices de inflación o la cotización de la moneda estadounidense que están en constante aumento.

A continuación, Feinmann exhibió el fragmento de la serie del que hablaba, en el que, efectivamente, los tres chiflados trataban de detener una pérdida de agua en diferentes lugares de una casa, pero no podían hacerlo.

Primero apareció Shemp, uno de los chiflados, dentro de una ducha, conectando un caño en la pérdida, con el resultado esperable de que el agua volvía a salir por el otro extremo de ese tubo. Feinmann comenzó entonces a describir las imágenes mencionando a diferentes funcionarios del gobierno nacional, relacionados, en su mayoría con el área económica.

En la mencionada escena de Shemp, por caso, el periodista señaló: “Ahí lo vemos, por ejemplo, a Matías Kulfas (ministro de Desarrollo Productivo), tratando en la ducha de evitar que la ducha pierda. O también puede ser el señor Roberto Feletti (secretario de Comercio Interior)”.

“Hay que seguir agregando caños. Sigamos agregando caños”, apostilló Rossi, mientras en las imágenes, el chiflado seguía en la ducha, incorporando más tubos al primero de todos, y siempre sin poder frenar el flujo del agua.

“Obviamente ahí está el Presidente, y la portavoz (Gabriela Cerruti), hablando con invitados en la Casa de gobierno”, señaló Feinmann, mientras en la secuencia de la serie aparecía un señor en otro salón hablando con una mujer y otras dos personas.

“Y mientras tanto, vemos allí, a la señora Paula Español (exsecretaria de Comercio Interior), o puede ser cualquier otro, el del Banco central, (Miguel) Pesce”, expresó Feinmann, mientras en la escena Moe, otro de los chiflados, intentaba infructuosamente frenar una fuga de agua en el subsuelo de la misma casa.

“Le pierde por todos lados ¿Entendés? ¡Mirá!”, explicó el conductor de El noticiero de LN+. Luego apareció un cocinero que no podía detener la salida del líquido elemento de la pileta de su cocina. “Este puede llegar a ser, no sé quién del equipo económico. Ponele Feletti tratando de frenar los precios. El del Banco Nación tratando de parar la inflación y no puede”.

En otra de las escenas, se vuelve a ver a Shemp, esta vez totalmente rodeado de los caños que fue incorporando para detener el agua, aunque no pudo hacerlo. “(Martín) Guzmán (ministro de Economía) está también adentro de la ducha tratando de parar... y después queda encerrado el tipo. No puede salir”, comentó Feinmann.

“Ese es el Gobierno”, dijo Rossi. “Este es el gobierno y así manejan la economía. Pero la pérdida de agua no la podés parar”, explicó Feinmann.

“Los caños son los cepos. Llenaste de cepos la ducha, después no podés salir”, comparó finalmente Rossi.

“Gracias a Martín Lousteau que nos hizo recordar eso. Me pareció lo más gráfico para explicarle a la gente lo que significa hoy por hoy la economía argentina, ¿no?”, concluyó Feinmann.