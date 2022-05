La cruda visión de Juana Repetto sobre un aspecto de la maternidad: “Estoy harta”

Lentamente, Juana Repetto logró ganarse el título de influencer y, ahora, comparte su cotidianeidad con más de un millón y medio de personas. Gran parte de su contenido está centrado en la maternidad: consejos, análisis, diversas formas de crianza e, incluso, una mirada realista sobre los costados más negativos que puede tener el arduo pero hermoso proceso son solo algunas de las temáticas que aborda. Para hacerlo siempre habla en primera persona y se refiere a sus experiencias con sus hijos Toribio, de 6 años, y Belisario, quien aún no cumplió un año. En esta ocasión, decidió hablar sobre la lactancia materna a demanda y dejó asentada una tajante opinión.

Juana Repetto siempre se toma el tiempo de hablar sobre como convertirse en madre le cambió la vida para mejor y sus dos hijos son protagonistas principales del contenido que sube a sus redes sociales. Es así como registra los divertidos paseos que realizan juntos, las importantes fechas de los niños, sus primeras veces y los tiernos momentos que viven en el día a día. No obstante, en una publicación prefirió hablar del duro momento que atraviesa hoy en día.

“Llamado a la solidaridad: médicos, médicas, puericulturas, pediatras, neurólogos, especialistas en sueño necesito su ayuda”, escribió sobre una foto. Tras esa introducción, agregó: “Una mujer que duerme con el bebé/chico prendido a la teta. Aunque mientras lo tenga prendido ronque. Aunque se levante y solo una se despierte para prenderlo a la teta y ´siga durmiendo´ ¿Descansa bien? ¿Eso es dormir?”.

La reflexión de Juana Repetto sobre la maternidad (parte 1) instagram @juanarepettook

“Estoy harta de esta discusión y de que se desvalorice la entrega que hace la mujer amamantando a un bebé a libre demanda. No quiero escuchar más ni que ninguna mujer tenga que escuchar un ´pero si roncás, para mí dormís, para mí descansás´”, manifestó llena de indignación. Interpeladas por su queja, muchas de sus seguidoras le hicieron llegar su apoyo a través de mensajes, los que ella compartió para dejar en evidencia que no es la única que vive esta experiencia.

“¡Totalmente, eso no es descansar bien! Piensan que porque estás al lado dándole la teta con los ojos cerrados estás descansando, ¡pero no!” y “Que ronques no significa que estés descansando” fueron algunos de los que decidió hacer públicos. “No estamos solas”, tipeó Juana por encima, en solidaridad.

La reflexión de Juana Repetto sobre la maternidad (parte 2) instagram @juanarepettook

Minutos después, retomó el tema con una profunda reflexión. “Nada se compara con la entrega de maternar y amamantar ¡Nada! No solo le estás brindando a tu hijo algo que nadie más puede, lo cual ya debería ser lo más valorado de la tierra, sino que además entregás tu cuerpo entero: físico, hormonal, psíquico ¿Cómo alguien se atrevería a no darle el valor que merece? ¿Cómo alguien te cuestiona porque roncás o dormís cuatro horas de corrido que estás descansando bien?”, expresó.

Y continuó: “Cada vez que me despierto durante la noche, es con dolor. Me cuesta girarme, si es necesario sentarme, doblada o como puedo, para acomodarlo y seguir ´durmiendo´ básicamente cerrando los ojos porque no doy más. Me caigo dormida a las 20 h. durmiendo a Toro, ¿porque soy una vaga? ¿porque me alimento mal? ¿o será porque no descanso?”.

La reflexión de Juana Repetto sobre la maternidad (parte 3) instagram @juanarepettook

Finalmente, aseveró: “No dejen que nadie las confunda, no permitan que no se valore el trabajo que una hace en casa todo el día y toda la noche ¡Somos superpoderosas! Creámoslo”. Un rato más tarde, compartió una postal en donde se la veía en pleno desayuno con Belisario junto a la que aclaró que, no solo dormía poco, sino que su tiempo despierta estaba casi enteramente dedicado al cuidado de los niños. Sin embargo, recalcó que a pesar del sacrificio, ama ser mamá y agradeció a sus seguidores por el apoyo que le demostraron.