¿Estrategia o realidad? Dalma Maradona desmintió el casamiento de su hermana Gianinna con Daniel Osvaldo

Mientras varios medios llevaron a cabo este martes por la mañana distintos “operativos” con el objetivo de obtener imágenes de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo luego de contraer matrimonio por civil, la hermana de la novia salió contundente a desmentir el casamiento. “No entiendo de dónde salió todo esto”, le escribió Dalma Maradona a Maite Peñoñori.

La confirmación del no casamiento llegó luego de que la producción del programa decidiera enviar a Gonzalo Vázquez al registro civil de Lomas de Zamora y a Alejandro Guatti a la entrada del country en donde reside la novia del exjugador de fútbol de Banfield. Así, el primero pasó toda la mañana indagando sobre la posibilidad del matrimonio entre los famosos, y el segundo vio ingresar al novio a la residencia de Gianinna vestido de manera muy informal, pero no vio llegar hasta el lugar a ninguna empresa de catering, DJ, distribuidor de bebidas o juez de paz.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, ¿Se casan o no se casan? instagram.com/giamaradona

Cuando la expectativa se hacía cada vez mayor y en la mesa de Intrusos se especulaba sobre las posibles estrategias de la pareja para desviar la atención del evento, Dalma Maradona decidió terminar con las especulaciones. “Me sumo al ala del no casamiento porque hablé con Dalma”, paró todo y comentó Peñoñori. “Dalma está haciendo su programa de radio a esta hora y me dice: ´ No entiendo de dónde salió todo esto. Sinceramente no entiendo nada, yo estoy en la radio ´”.

Así, no sólo dio por tierra las versiones de un casamiento durante la mañana de este martes, sino que además la hermana de la novia hizo notar que de haberse casado Gianinna con Osvaldo, ella estaría festejando con su familia y no encerrada en un estudio de radio. “Evidentemente, el origen del rumor es el posteo de la ex de él”, completó Maite.

Dalma junto a Gianinna y Claudia. La más grande de las Maradona desmintió el casamiento

La información de un posible casamiento entre la hija del Diez y el cantante comenzó a circular hace unas semanas. Sin embargo, quien le puso fecha al evento fue una de las ex de Osvaldo, Ana Oertlinger, a través de un mensaje que le mandó a la periodista de LAM, Pía Shaw. “Con respecto al casamiento, yo no tengo mucha información porque a mi hijo jamás se lo comunicó. Pero sí, a mí me lo comunicó Elena, que lo puso en su posteo. Yo sé que la fecha es el 10 de mayo”, explicaba en el audio.

Una historia intermitente

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo protagonizan una historia marcada por las idas y vueltas desde que blanquearon su romance, en abril de 2021. La pareja dejaba de seguirse en redes sociales al momento de cada pelea y eso generaba cientos de rumores. Todo pareció llegar a su fin a comienzos de este año, cuando la hija de Diego Maradona confirmó la separación. Sin embargo, en marzo de este año una imagen dejó al descubierto que decidieron darse una segunda oportunidad.

El mensaje de la hija de Diego Maradona, dedicado a su expareja instagram.com/giamaradona

Abrazados y con bolsas en las manos, el exjugador y la hija de Maradona pasearon por un shopping. La foto del momento la compartió Ángel de Brito en Twitter y desde ahí se comenzó a hablar de una reconciliación.

Tras conocerse esa imagen, Gianinna compartió en su cuenta de Instagram una postal de un recital que brindó la banda de Osvaldo, y agregó amorosas palabras: “Gracias por estar siempre. Te amo”. De esta forma, confirmó la reconciliación. Durante el último mes, la pareja decidió salir a gritar a los cuatro vientos -en sus cuentas de Instagram- cuánto se aman.

Maradona y Osvaldo oficializaron su romance a principio de abril de 2021, luego de que la pareja fuera vista en público mientras compartía un paseo en catamarán en San Martín de los Andes. Hasta allí, el exfutbolista había ido a tocar con su banda Barrio Viejo, y Gianinna había ido a acompañarlo.

Sin embargo, los rumores que los vincularon sentimentalmente comenzaron a sonar mucho antes; en medio de la primera ruptura entre el futbolista y Jimena Barón, en 2015. En aquel momento, Barón y Gianinna eran amigas, pero desde ese momento, el vínculo se rompió. Si bien la intérprete de “La Cobra” asegura que sigue teniendo una buena relación con Dalma Maradona, de quien es amiga desde la infancia, no ocurriría lo mismo con la hija menor de Villafañe.