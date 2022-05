La tajante respuesta de Moria Casán ante la posibilidad de que Andrea Rincón la interprete en ATAV 2

Argentina: Tierra de amor y venganza (eltrece) se animó a hacer algo que no se había visto en la ficción de la pantalla chica y recorrió una parte inexplorada de la historia de nuestro país. Revivió personajes que habían quedado en el olvido y le dio a la audiencia la posibilidad de viajar en el tiempo aunque sea por una hora. Esto resultó en un rotundo éxito. Luego de mucho trabajo y con ganas de ir por más, anunciaron una segunda temporada que representará una de las décadas más relevantes del pasado nacional: los ochenta. Moria Casán, quien aparecerá como un personaje destacado del momento, compartió su opinión sobre la actriz que la interpretará.

Moria Casán es una de las figuras más destacadas del teatro de revista Archivo

El regreso de la democracia y el gobierno de Raúl Alfonsín serán el gran marco político en donde se desarrollará la trama de ATAV 2 que, a su vez, tocará temáticas sociales y culturales. Uno de los ejes será el teatro de revista y el gran rol que jugaron las vedettes en su momento y, es por eso, que el nombre Moria Casán aparece entre los personajes principales. Pero, como todo en su vida, esto también viene acompañado de una polémica: la encargada de ponerse en sus zapatos es Andrea Rincón, con quien la capocómica tuvo un duro conflicto en el pasado.

Frente a esta situación -que podría ser tomada como un homenaje o una falta de respeto- desde la Revista Pronto decidieron preguntarle a la misma Casán cual es su opinión al respecto y, fiel a su esencia, respondió con total transparencia.

“Yo no la veo parecida, pero si la gente la ve parecida... Y si es una morocha que tiene gracia y salero lo podrá hacer”, dijo. Y agregó: “Todo el que me haga a mí, bien, mal o regular, me honra porque quiere decir que me están haciendo estando viva. ¡Me impresiona mi fama!”.

Moria Casan dio su opinión sobre Andrea Rincón Sebastián Rodeiro

De nuevo en referencia al rol de Rincón, manifestó: “La veo muy bien porque todo el mundo desde que empezó en un reality le ha dicho que era parecida a mí. Creo que está teniendo buenos pasos como actriz”. De esta manera, dejó en claro que no guarda rencores por los sucesos del pasado ni dolores por la amistad que perdió.

La pelea entre Moria Casán y Andrea Rincón

Tras dar sus primeros pasos en el mundo de la farándula, Andrea Rincón encontró un gran apoyo en la ya reconocida Moria Casán. Su vínculo creció cada vez más fuerte hasta que llegaron a ser consideradas una de las amistades más reconocidas del ambiente.

Andrea Rincón y Moria Casán se reencontraron en el Cantando 2020 tras su polémica pelea Prensa LaFlia

En ese entonces, la legendaria actriz era una de las integrantes fijas del jurado del Bailando por un sueño (eltrece) y, según trascendió, utilizó toda su influencia para que Rincón se asegurara un lugar dentro de la edición de 2012. Una vez logrado su objetivo, la tensión no tardó en aparecer y, durante un fuerte cruce, la diva tildó a su protegida de desagradecida.

En respuesta, la ex Gran Hermano aseguró que su supuesta amiga la había metido en el programa a cambio del 50% de sus ganancias. Esto culminó en un enfrentamiento mediático que se extendió por varias semanas y, en consecuencia, el final calamitoso de la amistad. Años más tarde, en el 2020, se volvieron a encontrar en el marco de Cantando pero, contrario a lo que los televidentes esperaban, le restaron importancia al asunto. “Hoy es el presente, el pasado no importa. Hoy yo, santa Moria. Muy famosa, mucha vida, muy arriba, elevada. El pasado fue”, lanzó la portadora de la famosa “lengua karateka” y, así, le puso un punto final al episodio.