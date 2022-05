El duro descargo de Mariano Martínez sobre su relación con Alma, la hija que tuvo con Camila Cavallo

A lo largo de los últimos meses, Mariano Martínez demostró que, aparte de sus dones actorales, también tiene una gran habilidad a la hora de utilizar las redes sociales. Se muestra muy activo tanto en Twitter como en Instagram y en TikTok, plataformas en donde logró ganarse millones de seguidores y es través de las mismas que lleva a sus fans a que lo acompañen en su rutina diaria. A pesar de que suele narrar todo con mucho optimismo, en una reciente actualización en sus historias decidió hacer un duro descargo en donde se refirió del aspecto más complejo de su relación con Alma, su hija junto a Camila Cavallo.

El duro descargo de Mariano Martínez

Martínez es el orgulloso padre de tres niños: Olivia, Milo y Alma. Los primeros son frutos de su relación con Juliana Giambroni y, a la más pequeña, la tuvo con la actriz de quien se separó en el 2020. A pesar de haberle puesto un final a ambos noviazgos, siempre estuvo enfocado en mantener un gran vínculo con sus hijos y tenerlos lo más presente posible en su vida. Por eso, es muy común que los menores aparezcan en las redes de su papá de manera cotidiana.

Ya sea porque se suman a las coreos de TikTok que el ex Esperanza Mía tanto disfruta hacer o porque se animan a aparecer en las historias que sube de manera diaria, sus tres caritas son ya figuritas repetidas para sus millones de seguidores. Y, en esta ocasión, fue Alma quien se convirtió en la protagonista de uno de los videos.

Mariano Martínez con su hija Alma cuando era apenas una beba Movilpress

Tras registrar con su celular que estaba atascado en un peaje mientras intentaba llevar a la nena a la escuela, expresó: “Uno trata de no estresarse, a mí el tránsito no me gusta, solo que cuando tengo que llegar a un horario y más al colegio de mi hija, ¡me pone de la cabeza!”. Y agregó: “Ella entra a las nueve, como muy tarde, en Belgrano R”. Luego de un viaje más que apresurado, lograron llegar a destino y aprovechó para celebrar. “¡Llegamos al colegio, nueve y un minuto! ¡Vamos Marian y Alma”, exclamó divertido.

Con su hija ya ubicada, se sentó nuevamente frente a la cámara pero, esta vez, el mensaje tuvo un tono menos alegre. “Esto lo hacemos con ella los miércoles, que la busco en el cole, tenemos el tránsito de ida, y los jueves a la mañana cuando dejo a los hermanos, la traigo a ella volando. Y los viernes cuando la busco porque se queda el finde y algún que otro lunes de ese finde que se queda conmigo el domingo”, detalló. Algo frustrado, continuó: “Me encantaría tenerla una semana como a los hermanos, pasa que ellos viven cerca y la metodología está desde que nacieron. Con ella es imposible porque vivimos muy lejos y el tránsito es inhumano”.

Mariano Martínez junto a sus hijos Milo y Olivia Instagram

No obstante, sin dejarse llevar por el malestar, para finalizar dijo: “Lo cuento como anécdota y parte de la diaria. Está todo más que bien, obvio”. Pasado ese breve descargo, volvió a su programación habitual en donde baila, canta y hace todo con una gran sonrisa.