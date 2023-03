Quienes son los finalistas de Gran Hermano 2022

escuchar

Este domingo, Camila Lattanzio fue eliminada por el público en la semifinal de Gran Hermano 2023. De esa forma, los cuatro finalistas del reality, que podrán llevarse 15 millones de pesos y una vivienda, son Juan Ignacio “Nacho” Castañares , Marcos Ginocchio, Julieta Poggio y Romina Uhrig.

La placa de la última gala de eliminación estaba compuesta por la mayoría de los hermanitos que aún estaban en la casa: Camila, Julieta, Romina y Marcos. Por su parte, Nacho fue el único que no estaba nominado porque fue el líder de la semana, pero eso no le permitió salvar a alguien esta semana.

El primer participante en ser salvado por el público esta noche fue Marcos, con solo el 0,47 por ciento. De esa forma, no solo se aseguró un lugar en la final, sino que el joven oriundo de Salta rompió el récord de la menor cantidad de votos negativos. Al entrar al confesionario al empezar la gala, reflexionó lo mucho que disfrutó la experiencia de participar en Gran Hermano. Sin embargo, no fue todo fue perfecto: “Estuve en situaciones que me pusieron mucho a prueba y aprendí mucho de mí mismo”. Además, observó que la mayor “recompensa” es el amor de la gente, entonces pidió el apoyo de sus seguidores para seguir a la final.

La segunda participante que fue salvada y se hizo un lugar en la final fue Julieta, quién también obtuvo un porcentaje bajo de votos: el 8 por ciento de las personas que participaron de la eliminación expresaron que querían que la modelo abandonara la casa. Antes de que se diera a conocer la votación, ella había expresado: “Siento que no me quedé con las ganas de nada, que jugué y lo dí todo, y no me quiero conformar con un ‘todo pasa por algo’”.

Los cuatro finalistas de Gran Hermano tras la salida de Camila Twitter de Gran Hermano

En el mano a mano, Camila, que ingresó a la casa unos meses más tarde que el resto de los participantes, recibió 60,26 por ciento de los votos, mientras que la exdiputada obtuvo el 39,74 por ciento. A pesar de escuchar a la tribuna cantar “Tomátela”, tomó su valija y sus peluches, y se fue de la casa de Gran Hermano con una sonrisa en la cara. “Gracias por todo lo que viví. Les deseo el mayor de los éxitos a los cuatro”, dijo emocionada.

¿Cuándo será la final?

Ahora quedan pocos días para el cierre del programa que conduce Santiago Del Moro, pero aún no se sabe la fecha exacta. Según fuentes cercanas a la producción le habían confirmado a LA NACION que el reality definitivamente terminará en marzo y todo apunta a que sea en dos semanas, el domingo 26.

Por su parte, Ángel de Brito adelantó que podría faltar aún más para la final. “Se va a retrasar la final, no va a ser el 20 de marzo, va a ser después”. En este sentido, especificó el día en el que se llevaría a cabo: “Será los primeros días de abril”. Sin embargo, la producción aún no anunció ninguna fecha definitiva. Así lo señaló en una entrevista que hizo con Coti, una de las exparticipantes del certamen, en la puerta de los estudios de Telefe el pasado 16 de febrero.

LA NACION