La delicada situación de María Rosa Fugazot: “Si no trabajo me muero de hambre”

En su paso por Jubilados TV (América), la actriz María Rosa Fugazot (78) contó que atraviesa una difícil situación económica. En diálogo con Andrea Falcone, la conductora del ciclo dedicado a temas vinculados a adultos mayores, reveló que su realidad la llevó a vivir en la casa de una amiga.

“Si no trabajo me cag... de hambre”, dijo Fugazot, sin filtro. “Yo nunca me quedé con la jubilación, si hubiera tenido que vivir de mi jubilación, me suicido”. Durante la entrevista, la actriz contó que debe completar sus ingresos con otros trabajos, ya que su jubilación apenas supera los 20 mil pesos.

La delicada situación que atraviesa María Rosa Fugazot - Fuente: A24

Profundamente indignada por la suma que percibe tras varias décadas de aportes, agregó: “Por supuesto no me toca ninguna ventaja, no tengo retroactivo ni un pito, nunca me tocó nada, he seguido pagando porque tuve que volverme a inscribir en el monotributo para volver a trabajar”.

En ese sentido, Fugazot contó que su enojo viene de la cantidad de aportes que pagó toda su vida. “De lo que me quejo es haberle dado tanto al país, haber sido respetuosa de todas las leyes”, sostuvo. “Me quejo por haber pagado siempre lo que correspondía, de haber rascado de donde no había para pagar, para no deber, para no ser deudora o morosa y al final no me sirvió de mucho y hoy mismo no me sirve de nada”, puntualizó.

