La divertida parodia de Lizy Tagliani a Nicole Neumann, ¿habrá réplica?

Dos meses antes que se declarar la pandemia de coronavirus, en el estudio de Nosotros a la Mañana (El Trece)se abordaba una de las disputas que Nicole Neumann y Fabián Cubero mantuvieron en torno al régimen de visitas de sus hijas Indiana, Allegra y Sienna. En ese programa, la modelo y panelista pronunció una frase para demostrar que decía la verdad. En las últimas horas, la conductora Lizy Tagliani reprodujo las palabras de su amiga de manera muy graciosa.

El conflicto entre Neumann y Cubero se había suscitado cuando el jugador de Vélez Sarsfield planeaba salir de vacaciones con su pareja Micaela Viciconte y hubo versiones cruzadas sobre cómo fue la notificación de ese viaje. Para demostrar que su versión de los hechos era la correcta, la modelo y panelista lanzó una afirmación que pasaría a ser muy recordada.

"[Como dice] el gran dicho, existen siempre dos versiones. Y también existen las capturas de pantalla, gracias a Dios. Los screenshots ", afirmó Nicole Neumann.

Cinco meses más tarde, la conductora de El precio justo ( Telefé ), Lizy Tagliani grabó un video para su cuenta de TikTok con una parodia a la frase de su amiga. Lejos del tono serio que había impreso la conductora a sus palabras, Tagliani optó por recurrir a la humor que la caracteriza.

Contra una ventana, desde una mesa de su casa, el video la muestra a Tagliani junto a su laptop cerrada. Con una remera negra con la leyenda Fly me to the moon (Llevame a la luna), la conductora hizo su propia versión de la frase de Nicole sin el teléfono en mano (porque se estaba grabando con él), con gestos propios de la modelo y un inglés algo entrecortado.

Subido también a su cuenta de Instagram , el video superó las 350.000 reproducciones y tuvo un sinfín de comentarios que destacan la manera en la que la conductora del programa de entretenimiento sobrelleva los más de 80 días de encierro por el aislamiento social, preventivo y obligatorio.