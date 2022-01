La doble de Wanda Nara pasó por Bienvenidos a bordo y Laurita Fernández no pudo contener la emoción

El juego de los parecidos de Bienvenidos a bordo (eltrece) se convirtió, lentamente, en un clásico en la pantalla del canal. Porque, a pesar de tener instrucciones simples, es uno de los más divertidos del ciclo de desafíos. Lo entretenido se basa en que, no importa si los participantes son iguales a la celebridad a quien aseguran que se parecen o no, Si son iguales, van a generar sorpresa y, si no, la gente intenta adivinar. En el caso del programa del viernes, una de las concursantes entró segura en su similitud a Wanda Nara y generó varios sentimientos encontrados.

Una doble de Wanda Nara pasó por Bienvenidos a bordo

Esta no fue la primera vez que una doble de la empresaria pasó por el estudio. Meses atrás, en pleno estallido del Wanda Gate -triángulo amoroso que incluyó a Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia “China” Suárez- una joven atravesó la conocida puerta y aseguró ser idéntica a la mediática. En esa ocasión fue Guido Kazcka quien quedó sin palabras al verla. La vecina de Quilmes no solo provocó un revuelo entre los presentes sino que, también, desató una catarata de reacciones en las redes sociales.

Durante la edición del viernes, fue el turno de Laurita Fernández de verse cara a cara con una imitadora de Nara. Actualmente, la bailarina ocupa el lugar de Guido mientras él se toma unas merecidas vacaciones. La conductora abrió la puerta y la sonrisa apareció de forma inmediata, porque solo le hizo falta echarle una mirada a la participante para detectar el parecido. Emocionada, le preguntó su nombre y de dónde venía.

La participante de Bienvenidos a bordo sorprendió con su parecido a Wanda Nara captura de video

Luego de que la joven respondiera: “Soy Nati de Laferrere”, Laurita la invitó a hacer una cara o gesto característico de su versión famosa para que fuera más fácil adivinar. Inmediatamente, la imitadora replicó a la perfección la pose que Wanda Nara utiliza en todas sus fotos de Instagram. A pesar de que Laurita no podía más de la felicidad por haber adivinado tan rápidamente, no dijo nada para poder darle la oportunidad a Valentina y Francesca, las asistentes de Bienvenidos a bordo, de acertar en la respuesta.

“Sí o sí, Evangelina Anderson”, disparó una de ellas, pero se encontró con la respuesta negativa de Nati. Tras el intento fallido, fue el turno de Valen, quien no estaba demasiado segura de la opción que iba a presentar. “¿Puede ser Graciela Alfano de joven?”, preguntó, con la cara de quien sabe que se equivoca. Una vez más, la vecina de Laferrere negó con la cabeza.

Antes de que Laurita tuviese la oportunidad de adivinar, Francesca la llamó para decirle que se le había ocurrido otra posibilidad y comenzaron a cuchichear con el micrófono alejado, para poder ponerse de acuerdo. Cuando vieron que las dos pensaban lo mismo, la conductora empezó a tantear el territorio con preguntas sobre los gustos de la celebridad en cuestión.

Wanda Nara es conocida por su pasión por las carteras y los zapatos de diseñador

Primero, quiso saber si, hace poco, estuvo envuelta en un escándalo tan grande que todo el mundo hablaba de ella. Tras la afirmación de la concursante, manifestó: “¿Te gustan las carteras, las joyas…? Los zapatos, tu vestidor es gigante. Son todos hijos hermosos… ¿Sos Wanda?”. En respuesta, la joven dijo: “Sí, me cargan mucho. Me dicen ‘Che Wanda, ¿dónde dejaste a Icardi?’”.