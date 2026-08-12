Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: una historia de amor con idas y vueltas que ahora llegará al altar

La historia de amor entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul tuvo todos los ingredientes de una película romántica: un comienzo rodeado de rumores, una relación a distancia, una separación anunciada públicamente y un reencuentro que terminó por convencerlos de que todavía tenían mucho por vivir juntos. Ahora, después de varios años de idas y vueltas, la cantante y el futbolista se preparan para dar el “sí”.

El vínculo comenzó a gestarse hacia finales de 2021, cuando ambos empezaron a intercambiar mensajes a través de las redes sociales. Los primeros indicios aparecieron meses después, pero la confirmación llegó recién en 2022, cuando fueron fotografiados juntos durante unas vacaciones en Ibiza. Desde entonces, dejaron de esconderse y se convirtieron rápidamente en una de las parejas más buscadas por las cámaras.

La pareja se conoció en las redes, se enamoró bajo la mirada pública, atravesó una dolorosa separación y volvió a elegirse

El noviazgo coincidió con uno de los momentos más importantes de la carrera de De Paul. Tini acompañó al mediocampista durante el Mundial de Qatar 2022 y estuvo presente en la final en la que la Selección Argentina consiguió su tercera estrella. Él, por su parte, se mostró cerca de la cantante durante una etapa personal especialmente difícil y destacó en distintas oportunidades el apoyo que había recibido de ella.

Sin embargo, en agosto de 2023 ambos sorprendieron al anunciar su separación. Lo hicieron a través de mensajes prácticamente idénticos publicados en sus cuentas de Twitter. “Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho”, escribieron entonces. También aclararon que la ruptura se había producido “en buenos términos” y pidieron que no se alimentaran versiones equivocadas sobre el final de la relación.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel: después de apostar por una segunda oportunidad decidieron casarse

Durante un tiempo, cada uno siguió su camino. Tini se concentró en su música y atravesó un proceso personal que plasmó en Un mechón de pelo, el disco más íntimo de su carrera. De Paul continuó con sus compromisos deportivos y evitó referirse públicamente a la posibilidad de una reconciliación. Aun así, el vínculo nunca pareció cerrarse por completo.

Las primeras señales del acercamiento comenzaron a circular después del casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, celebrado en julio de 2024. Con el correr de los meses, las coincidencias se hicieron cada vez más frecuentes: viajes similares, encuentros lejos de las cámaras y algunas pistas detectadas por sus seguidores. Finalmente, en marzo de 2025 trascendió que habían decidido darse una nueva oportunidad. Poco después fueron vistos juntos en Madrid, compartieron vacaciones y regresaron a Buenos Aires en el mismo vuelo.

Una segunda oportunidad

Esta segunda etapa tuvo un tono diferente. Más reservados y lejos de la exposición permanente que había acompañado el primer noviazgo, fueron mostrando su relación de manera gradual. Tini acompañó al futbolista durante su llegada al Inter Miami y se mostró integrada a su entorno familiar. En aquellas apariciones, un llamativo anillo en su mano izquierda encendió las primeras versiones de compromiso.

Este martes, Stoessel compartió un video con el anuncio oficial de la boda. “... y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida @rodridepaul”, escribió en un posteo de Instagram en el que se la escuchó decir “Me caso” al momento de mostrar el anillo de compromiso.

“Bueno, amores –agregó–, primera prueba de vestuario para mi vestido. Ay, estoy súper emocionada porque aparte les quiero contar todo... el concepto de mi casamiento, lo que significa para mí y lo que va a representar ese día. Estoy muy emocionada, estoy muy feliz y les voy a ir mostrando absolutamente todo”.

La boda será el comienzo de una nueva etapa para ambos, pero también el desenlace más romántico de una historia que parecía terminada. Tini y De Paul comprobaron que valía la pena darse una segunda oportunidad.