La dura crítica de Juan José Campanella tras las PASO: “La sociedad le dijo ‘no te queremos’ a Alberto Fernández”

Juan José Campanella analizó el resultado de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y se refirió al presidente Alberto Fernández con una frase lapidaria. “Como pocas veces en la historia argentina, la sociedad dijo: ‘No te queremos a vos’. No lo queremos”, dijo el director de cine.

“Le está haciendo a esta sociedad lo que le hizo a ese señor mayor que está en el video, que lo empujó, lo tiró al piso y cuando estaba en el piso le pegó una patada”, consideró el ganador de un Óscar, en referencia a las imágenes de una pelea del Presidente en un restaurante que trascendieron en 2019. “Es lo que le está haciendo a esta sociedad. Mientras no cambie eso, no puede hacer nada”, agregó.

Alineado con el frente Juntos por el Cambio, Campanella fue de los primeros en agitar sus redes sociales pidiendo más fiscales para velar por la transparencia de esta elección, tiempo después de haber pedido la “renuncia indeclinable” de Fernández tras el escándalo por la celebración del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, durante lo más duro de la cuarentena por coronavirus.

“Uno sentía esta indignación. Acá hubo una fuerte indignación que no se va a paliar con que cambien al jefe de Gabinete o alguna cosa así”, expresó en diálogo con TN, y advirtió que la oposición no debe confiarse “porque no ganamos las elecciones todavía, las elecciones son en noviembre”.

“Esta ha sido una enorme encuesta, la más ajustada de todas y podemos pensar que se va a repetir en noviembre”, añadió.

Además, volvió a insistir sobre la importancia de los fiscales: “Mesa con fiscal, mesa ganada. Mesa sin fiscal, mesa perdida. Les pido que vuelvan a ser fiscales en noviembre y que traten de traer a más fiscales”.

“Nadie pensaba que iba a haber esta reacción, no lo pensaban en Juntos por el Cambio ni en el Frente de Todos, no lo pensaba nadie. Me da muchísima alegría y fuerza para salir adelante”, admitió el director y consideró que, si la oposición gana las elecciones presidenciales de 2023, “va a recibir un país con una economía peor que la que recibió en el 2015”.

“Un país que tiene dos mitades netamente separadas que no se quieren ni ver. Porque cuando asumió (Néstor) Kirchner esto no existía, cuando hice Luna de Avellaneda esto no existía; teníamos una conciencia de país común. Este es el peor legado del kirchnerismo”, sostuvo.

El elogio de Campanella a Cristina Kirchner

Reconocido como un confeso antikirchnerista, durante la entrevista el director le dedicó, sin embargo, un elogio a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, porque “es lo que es”, a diferencia de otros integrantes del Frente de Todos “que le han hecho mucho daño a la política”.

“Hay una cosa que se puede decir de Cristina. No es una persona falsa, te muestra absolutamente todo lo que siente y piensa en cada momento. Puede estar equivocada, puede cambiar de opinión al día siguiente, es una rival con la que hay que discutir, pelear y estar en desacuerdo. Pero es lo que es”, describió.

En cambio, hay otros “peores”, dijo, sin dar nombres. “Son peores porque esos sí le hacen mucho daño a la política, la persona que se va de un lado al otro, que se cambia, que miente”, finalizó.

