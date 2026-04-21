Quién es Nicolás Trombino, la nueva pareja de Jesica Cirio con quien espera un hijo

Jesica Cirio atraviesa un momento especial en su vida personal: está embarazada y espera su primer hijo junto a Nicolás Trombino. La noticia la confirmó Ángel de Brito en LAM (América TV), donde en pleno programa anunció que tenía un enigmático que involucraba a una mujer muy famosa. A partir de ahí, no solo se conoció la dulce espera, sino que también se instaló una pregunta que genera interés: quién es el hombre que hoy acompaña a la modelo en esta nueva etapa.

En ese contexto, el periodista dio más información sobre la situación actual de la conductora y su relación. “Va a ser mamá nuevamente. Está con un bajo perfil después de todo lo de Elías Piccirillo, Martín Insaurralde y la mar en coche”, sostuvo. Además, sumó datos sobre su pareja y el presente que comparten: “Está con Nicolás, él es un empresario, tiene supermercados mayoristas y un frigorífico”. Y concluyó con detalles sobre el embarazo: “Está de tres meses y medio, y espera un varón”.

Quién es Nicolás Trombino, el novio de Jesica Cirio

Los rumores sobre la relación entre Jesica Cirio y Nicolás Trombino comenzaron en agosto de 2025, cuando se la vinculó con este empresario de 35 años, apodado “Niki”, que vive en Puerto Madero, tiene un hijo adolescente y se desempeña como proveedor de alimentos al Estado. Según trascendió, se conocieron a través de amigos en común y desde entonces consolidaron un vínculo que atraviesa un gran momento, marcado por el bajo perfil.

Por lo que se dio a conocer, Trombino, quien posee supermercados mayoristas y un frigorífico, es amante del deporte y el entrenamiento, y pese a la exposición de su pareja, elige mantenerse alejado de los medios.

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