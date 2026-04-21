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Quién es Nicolás Trombino, la nueva pareja de Jesica Cirio con quien espera un hijo

La conductora confirmó su embarazo y reveló detalles de su nueva etapa personal junto al empresario con quien sale hace un año; qué se sabe

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Quién es Nicolás Trombino, el novio de Jesica Cirio que se mantiene en bajo perfil
Quién es Nicolás Trombino, el novio de Jesica Cirio que se mantiene en bajo perfil

Jesica Cirio atraviesa un momento especial en su vida personal: está embarazada y espera su primer hijo junto a Nicolás Trombino. La noticia la confirmó Ángel de Brito en LAM (América TV), donde en pleno programa anunció que tenía un enigmático que involucraba a una mujer muy famosa. A partir de ahí, no solo se conoció la dulce espera, sino que también se instaló una pregunta que genera interés: quién es el hombre que hoy acompaña a la modelo en esta nueva etapa.

En ese contexto, el periodista dio más información sobre la situación actual de la conductora y su relación. “Va a ser mamá nuevamente. Está con un bajo perfil después de todo lo de Elías Piccirillo, Martín Insaurralde y la mar en coche”, sostuvo. Además, sumó datos sobre su pareja y el presente que comparten: “Está con Nicolás, él es un empresario, tiene supermercados mayoristas y un frigorífico”. Y concluyó con detalles sobre el embarazo: “Está de tres meses y medio, y espera un varón”.

Quién es Nicolás Trombino, el novio de Jesica Cirio
Quién es Nicolás Trombino, el novio de Jesica Cirio

Los rumores sobre la relación entre Jesica Cirio y Nicolás Trombino comenzaron en agosto de 2025, cuando se la vinculó con este empresario de 35 años, apodado “Niki”, que vive en Puerto Madero, tiene un hijo adolescente y se desempeña como proveedor de alimentos al Estado. Según trascendió, se conocieron a través de amigos en común y desde entonces consolidaron un vínculo que atraviesa un gran momento, marcado por el bajo perfil.

Por lo que se dio a conocer, Trombino, quien posee supermercados mayoristas y un frigorífico, es amante del deporte y el entrenamiento, y pese a la exposición de su pareja, elige mantenerse alejado de los medios.

Noticia en desarrollo.

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