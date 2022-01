La dura frase de Alex Caniggia sobre los que veranean en la costa que generó un debate

Alex Caniggia se destaca dentro del amplio universo de la farándula argentina no solo por su estética estridente y humor ocurrente, sino también por decir lo que piensa sin tener filtro. De esa manera, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Caniggia logra una y otra vez dividir a su audiencia entre aquellos que celebran cada uno de sus dichos y quienes no dejar de criticar cada paso que da. Pero, en esta ocasión, realizó un polémico descargo contra los argentinos que deciden vacacionar en las playas nacionales y la reacción negativa de sus seguidores no se hizo esperar.

Alex Canigga de vacaciones en Punta del Este instagram

Haber nacido en la cuna de una familia formada por un exitoso futbolista tuvo como consecuencia que, tanto Alex como su hermana Charlotte, pasaran su infancia de viaje por todo el mundo. El gusto por los lugares exóticos y los paseos en el extranjero son un permanente en la vida del mediático quien no suele permanecer en Argentina mucho tiempo, en especial cuando llega la temporada de calor. En este verano, decidió tomarse un descanso en la playa y fiel a su personalidad, no le fue suficiente con irse de vacaciones, sino que quiso sacudir un poco las aguas de las redes sociales.

En su cuenta de Instagram compartió una serie de fotos en donde se lo ve de fiesta con sus amigos, sonriente con el paisaje costero de fondo y parado sobre la arena mientras mira hacia el mar con aire pensativo. Al lado del que podría ser un hermoso resumen de su visita a Punta del Este, Alex escribió: “Ir a la costa Argentina es una peste... y me importa un cara... a quién le moleste”. Para coronar el polémico mensaje con una divertida rima, finalizó: “El que quiera celeste que le cueste... yo soy de la high veraneo en Punta del Este”.

El comentario de Alex Caniggia que desató una ola de críticas en sus redes sociales instagram

A modo de decoración, agregó al texto una serie de hashtags que hacen referencia a sus apodos y a frases que popularizó durante su paso por MasterChef Celebrity (Telefe). “High Society”, que se utiliza para definir las actividades o gustos que son de alto nivel; “No barats”, una adaptación de “no barato” y que se aplica a la hora de rechazar cosas de mala calidad y, por último, “El Emperador”, apodo que él mismo se puso.

El posteo superó los 55 mil likes y se llenó de comentarios cargados de enojo. La mayoría de los indignados lo invitaron a quedarse en el país vecino y que no volviese a trabajar a Argentina mientras otros decidieron atacar las costas uruguayas. Sin embargo, entre los mensajes de indignación relucieron un par de personas que aplaudieron las ocurrencias de Alex.

Las duras declaraciones de Alex Caniggia para quienes eligen la costa argentina como punto turístico instagram

El hijo de Mariana Nannis y Claudio Caniggia instagram

Alex Caniggia junto a Graciela Alfano instagram

Alex Caniggia provocó indignación entre sus seguidores instagram

Lejos de sentirse amedrentado por los haters, el mediático subió más videos y fotos de su estadía en Uruguay junto a picantes comentarios pensados, seguramente, para molestar a quienes tanto les irritó su publicación previa. “Siempre cheto, nunca incheto”, “Los millonarios veraneamos en Punta, los barats en la costa” y “No tenemos competencia”, fueron algunos de los escritos que aparecieron en sus historias.