La furia de Claudio Paul Caniggia con Alex, su hijo: “Tiene el síndrome de los Nannis y desvaría”

Alexander Caniggia sigue muy enojado con su padre, el exfutbolista Claudio Paul Caniggia. A raíz de la escandalosa separación del “Cani” y Mariana Nannis, el más mediático de los tres hijos tomó partido por su madre y, cada vez que se presenta la ocasión, arremete contra la actual pareja de su padre, Sofía Bonelli. Cansado de los dichos y las graves acusaciones en su contra, esta mañana el exfutbolista rompió el silencio y dio su versión en Los ángeles de la mañana.

Si bien las diferencias datan de hace bastante tiempo, el conflicto se reavivó ayer a la noche en la mesa de Polémica en el bar, cuando “El emperador” Alex habló del entuerto judicial entre sus padres y contó por qué está enojado con el exgoleador. “Yo quiero que le dé la parte a mi vieja y ahí ya está. ¡Pero no le da nada a mi vieja!”, exclamó enojadísimo e ironizó sobre la actual pareja de su padre. “¿Vos creés que está enamorado? No. Hay datos. Si fuera que está con una chica bien todavía, pero... ¿vos sabés de dónde viene esta chica?”, dijo Alex, quien lleva mucho tiempo sin hablar con su padre.

Cansado de los dichos de su hijo, Claudio Paul Caniggia salió al cruce y calificó a su hijo de hacer el ridículo. “Creo que Alexander a cierta edad tiene el síndrome que tienen los Nannis y se dispara mal, desvaría. No tiene concepto del ridículo, ni conceptos racionales. Nada de lo que hace o dice es así”, le dijo a Ángel de Brito en una conversación que se produjo por WhatsApp.

“Es un chico que a mi juicio desvaría en una mezcla que ronda entre Mariana, Gonzalo y Cristian (en referencia a los hermanos de su exmujer), y todo el resto de esta banda. Es un tema genético, no sé si de educación o de principios. Está montado sobre un momentito de fama ridícula y burda que después sé que no va a perdurar. Lo mío fue basado en un éxito real, basado en talento y laburo y no en un ratito de fama de conventillo”, agregó tajante.

Furioso, el deportista -que jamás había hablado públicamente en estos términos- también acusó a Mariana Nannis de “querer comprar” a su otro hijo, Axel (el artista plástico que vive en Europa) para que “se ponga” en su contra. “Mariana Nannis, que desvaría, llegó incluso a ofrecerle dinero a mi hijo que vive en Europa para que salga a hablar pestes de mí. A lo que él le respondió: ‘Vos estás loca mami, yo no voy a hablar mal públicamente de papá’. Es inescrupulosa”, añadió.

En cuanto a la denuncia por violencia de género que inició Nannis, Claudio Caniggia señaló: “Es totalmente mentira, jamás la toqué. Le da letra a su hijo que es irracional como ella. Son inmorales, no tienen respeto. El 98 por ciento de lo que cuenta Mariana es mentira (…) Hace un tiempo mandó un señor a un banco para retirar dinero a mi nombre y del banco me llamaron y me alertaron de que estaban intentando sacar dinero de una de mis cuentas”, concluyó.

LA NACION