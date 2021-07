Sofía Bonelli reveló que Claudio Caniggia iniciará acciones legales contra su hijo Alex

Sofía Bonelli arremetió contra Alexander Caniggia en medio del conflicto mantiene con su padre, Claudio Paul Caniggia, y aseguró que el exfutbolista le iniciará acciones legales al exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe) por los mensajes ofensivos que publicó en las redes sociales.

En diálogo con la revista Gente, Bonelli trató a Mariana Nannis y a sus hijos de “vividores y okupas VIP”, y adelantó que “El Pájaro” recurrirá a la Justicia para defender a su novia de los constantes ataques que sufrió en los últimos meses.

“Quiero ver a todos pagando. Van a tener que pagar desde el primer momento que me atacaron. Problemas gratis no me como más, ni tampoco me voy a pelear gratis”, reveló la modelo desde Estados Unidos.

“Yo no lo voy a querellar a Alex, es Claudio el que va a hacerlo. A Mariana ya le inicié una demanda. A Charlotte no. Me da lástima esa piba, pero también me atacó mucho y eso me molesta. Así que si habla de nuevo sobre mí la voy a mandar al frente con alguna cositas. ¡Falsa! Decía que no me conoce y yo le cuidaba a su perro. Siempre la contuve, un día vino llorando a tocarme la puerta hablando mal de la madre. Son todos falsos acá. ¡Entre ellos se matan!”, manifestó Bonelli.

El exfutbolista recurrirá a la Justicia para defender a su novia de los constantes ataques que sufrió en los últimos meses Instagram

“Por favor te pido que pongas esto: ‘A Mariana le gusta el maní mantecoso’. Hay gente que lo va a entender [se ríe], no le va a quedar ni la casa que ocupan en Marbella. Porque ellos son okupas, no pagan ni el alquiler, no tienen nada, son okupas VIP. Ella tiene a un hermano que se llama Cristian viviendo de arriba en la casa de España, es uno que toda la vida vivió de Claudio. Además de Gonzalito que ya todos lo conocemos. ¡Todos vividores! Lo digo yo, ¡Vividores y okupas!”, concluyó la novia del exdelantero de la selección argentina.

¿Cómo comenzó el conflicto?

Alex explotó contra su papá y lo criticó por su relación con Bonelli. Además, el influencer le reclamó plata al exfutbolista y aprovechó para defenestrarlo en las redes sociales mientras se puso del lado de su mamá en la batalla judicial que ambos mantienen.

“Yo te recomendaría que a mi madre le vayas pagando… La herencia que con el tucumano te estás gastando”, escribió “El emperador” en una de las publicaciones que compartió en sus historias de Instagram.

Pero esta no fue la primera vez que el exparticipante de MasterChef Celebrity enfrenta a su padre de forma pública porque hace unos meses, en el día del cumpleaños de su mamá, lo trató de “pajarraco” y “mal padre” y sostuvo que siempre estuvo ausente en su familia.

Caniggia y Nannis están enfrentados desde 2019, tras confirmarse la separación en medio de una larga cantidad de denuncias. El año pasado, el exfutbolista demandó a su exesposa por estafa por la supuesta venta de un departamento en Miami que formaba parte de la sociedad conyugal.

En otra oportunidad, pidió una pericia psiquiátrica de Nannis “urgente, ya que no está en su sano juicio”. “Más que por mí, lo haría por mis hijos y todas aquellas terceras partes que son hoy por hoy víctimas de una situación de insanía”, había declarado tras la denuncia por violencia que pesaba en su contra.

Por su parte, la madre de Alexander, Charlotte y Axel, afirmó: “Él tendría que estar preso porque yo tengo testigos de todas las veces que me pegó y abusó de mí. Segundo, hizo negocios ilícitos”.

La grieta familiar salpicó a los tres hijos que tomaron partido, como fue el caso de “El emperador”, que cada vez que puede defiende a su madre contra su papá y su nueva pareja. “Estás mal de verdad pero no nos está preocupando”, tuiteó el influencer.

Y poco tiempo después, realizó una lapidaria publicación en Instagram que fue compartida por Nannis en la misma red social. Sobre una foto de Claudio Paul en un restaurante, escribió: “Cada día más viejo y pelado”.

LA NACION