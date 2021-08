Las verdaderas razones de la salida de Alex Caniggia de Polémica en el bar

Alex Caniggia dejó la mesa de Polémica en el bar y si bien se escucharon muchos rumores acerca esta salida, el productor del ciclo Gustavo Sofovich habló con LA NACION y aclaró lo sucedido: “Todo está más que bien, él tenía otros compromisos y nuestro acuerdo era por un mes, no se peleó con Mariano (Iúdica), no se peleó conmigo, no es el personaje que la gente ve, es un pibe divino. Está todo más que bien”. Y así, con estas palabras, quiso despejar las dudas y las especulaciones que se generaron acerca de por qué no se verá más en la pantalla de América al joven.

En tanto, Fabián Esperón, quien representa al hijo del exfutbolista también contó a LA NACION que la despedida de Caniggia del ciclo estaba estipulada de antemano porque el acuerdo que habían hecho era por un tiempo determinado. “Está todo bien con Mariano y está todo bien con Gustavo. Alex lo pasó bárbaro ahí, pero estaba pautado que iba a ser por un mes, es más quién te dice que después no vuelva. Yo le estoy cerrando unas cosas relacionadas con la música y otras propuestas de afuera, pero está enfocado en producir música por ahora”.

Alex Caniggia se quedó conforme con su paso por Polémica en el bar porque siente que le dio una impronta distinta al programa de Iúdica y pudo aprovechar para compartir su mirada sobre la realidad argentina. Y también le sirvió para dar su versión sobre los conflictos familiares que afronta y que lo tienen como protagonista de una dura batalla contra su padre.

Descartado así el conflicto de Caniggia, Sofovich y su equipo están buscando nuevos candidatos para renovar parte del elenco del programa, aunque aún no hay nada definido. “Hay muchos nombres, pero hasta que no firmen no los digo, porque después me cuestan más caros”, bromeó el productor.

Monona y las berenjenas favoritas de Maradona

La última cocinera de Diego Maradona, a quien se conoció mediáticamente como Monona (porque era como la llamaba el astro de fútbol) tiene ahora su propio emprendimiento. Cuando trabajaba para el exfutbolista le llevaba una gran cantidad de frascos de berenjenas en escabeche porque Maradona tenía adoración por esta preparación. Bastaba que dejara los frascos en la heladera para que al poco tiempo, ya no hubiera ni rastros, porque no sólo él era fan de estas delicias sino que parte de los habitantes de la casa en donde estaban también.

“Se me ocurrió este emprendimiento porque no tenía trabajo y hablando con una amiga me recordó cuando llevaba las berenjenas a la casa de Diego. En general, llevaba 5 o 7 frascos y no quedaba ninguno. Mi compañero me dijo por qué no hacés esas berenjenas y las vendés y así empecé. Después agregué pollo al escabeche, ajíes y así, fui de a poquito sumando cosas. También vendo aceitunas”, le contó a LA NACION.

Y agregó: “A Diego le encantaban, eran sus favoritas, por eso me decidí. Pensando en que a él tanto le gustaban dije le ponemos las berenjenas de Monona porque así me llamaba él”. De a poco y con mucho esfuerzo el emprendimiento va creciendo: “Mi viejo me ayuda, me compra los frascos, la verdura, no es fácil, cuesta mucho. Ahora me compré una bici usada para hacer los pedidos, voy con mi mochila para todos lados repartiendo”.

Romina, tal su nombre de pila, entrega personalmente sus pedidos y uno de ellos la llevó hasta la Paternal, cuna de la cancha de Argentinos Junior, donde al bajar del colectivo lo primero que vio fue el mural dedicado a Maradona. Su emoción fue tal, que sintió que era una señal y se sacó una foto para dejar grabado ese momento. “Fue muy fuerte, bajé del colectivo y estaba en la cancha de Argentinos Junior, vi semejante mural... Una chica me dijo ‘te saco una foto’ y yo me puse a llorar. Lloré un montón, hay cosas que todavía no supero, cosas que me marcaron mucho”, señaló emocionada.

Por qué Pichu Straneo le dijo que “no” a MasterChef

Pichu Straneo probará suerte como conductor Alejandro Guyot

Pichu Straneo se suma a las filas de América, después de haber sido tentado para estar en la cocina más famosa de la pantalla chica como participante de MasterChef Celebrity. Pero no, el humorista decidió apostar a la conducción en un nuevo proyecto del canal de Palermo.

El nuevo programa, ya tiene grabado el piloto, está esperando una fecha de salida. Es un formato de sus coterráneos de Uruguay, llamado “Poné Play”, donde la música es la protagonista y se promete mucha diversión. Será un ciclo de entretenimientos semanal, en donde hay equipos con participantes del público y también con famosos invitados.

Este es uno de los proyectos de América, que está en plena etapa de armando de su nueva grilla para renovar su pantalla. Otro de los platos fuertes del canal es la esperada vuelta de Pamela David, que si todo sigue como lo planeado será a mediados de septiembre.