Comenzó Gran Hermano 2023 (Telefe) y no hay nadie que no esté atento a cada uno de los pasos de los veinte integrantes que ingresaron este lunes a la casa más famosa del país. A horas del inicio del reality, uno de los participantes se sinceró con sus compañeros y contó su dura historia de vida.

Luego de que este lunes Telefe cortara la transmisión del vivo con Santiago del Moro, Emmanuel Vich aprovechó la velada para sentarse en el living junto al resto de los “hermanitos” y develar los difíciles momentos que transitó para llegar a ser quien es hoy: estilista en Córdoba, su provincia natal, y casado con un militar de la Fuerza Aérea desde hace 11 años.

“Me casé hace 11 años con Nico por Civil, no por iglesia, porque no se puede. Ya me casé, ya está. Después, cuando salgamos todos vamos a hacer fiesta. No hice ningún festejo porque no tenía un peso. Hice una comida en Ramos Mejía, me junté con amigos”, comenzó diciendo el peluquero.

Y profundizó: “Me echaron a los 12 años de mi casa por ser gay. Tengo cuatro hermanas lesbianas también. Somos toda una familia LGTB. Viví en la calle, trabajé mucho hasta que conocí a Nico a los 19″.

Emmanuel Vich y la apasionada despedida de su novio marcó uno de los puntos más altos de la velada ADRIAN DIAZ BERNINI

En ese sentido, el peluquero contó que no solo vivió en Capital Federal, sino también en el sur del país. “Viví acá dos años con él. Después nos fuimos al sur, porque no nos alcanzaba la guita, y como él es militar de la Fuerza Aérea, le ofrecieron irse y fuimos. Estudió en la escuela militar de Córdoba. Estuvimos en Comodoro. Puse mi peluquería. Salimos adelante”, recordó.

A pesar de los dramáticos momentos que atravesó de adolescente, el colorista se caracteriza por su histrionismo y buen humor. “A mí me parece lindo todo el mundo. Vos me pareces lindo, ella me parece linda. Todos me parecen lindos... Trabajo en mi peluquería, soy colorista, pero realmente lo que me gusta hacer es cantar y bailar pop. Yo soy pop puro. Voy de frente y no tolero la mentira. Creo que voy a ganar Gran Hermano, me tengo fe”, dijo en su video de presentación, que se trasmitió antes de ingresar al estudio y saludar al conductor del ciclo.

Apenas ingresó al estudio, del Moro se sorprendió por la presencia de la cantante cordobesa conocida como “La Gata” Noelia, quien fue a darle su apoyo. “¿Está ‘La Gata’ Noelia ahí?”, preguntó el presentador. “Gata, te amo”, siguió mientras se acercó a la tribuna a saludarla. “Ay Gata hermosa, la más cordobesa de todas las cordobesas”, dijo. Acto seguido, del Moro le preguntó a Emmanuel sobre su esposo y le pidió que le diera el último beso antes de entrar a la casa.

Después del apasionado beso, que enterneció a todos en el estudio, Julieta Poggio lo acompañó a la puerta de la casa y, divertida, lanzó: “Ya somos besties. Estamos chusmeando de la ropa. Este chico es puro show. La gente ama el show así”. Ante esas palabras de la exhermanita, él contestó: “Quiero jugar, quiero divertirme, pasarla bien y no malas vibras”.