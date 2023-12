escuchar

Tras varios meses de terminada su última edición, Gran Hermano volvió a la pantalla de Telefe y causó furor con su primer programa, en el que se presentaron los nuevos 20 participantes, que deberán jugar usando sus habilidades y tramando estrategias para llegar a las instancias finales de la competencia. En este marco, Lucca Bardelli, exnovio de Julieta Poggio, sorprendió a sus seguidores al dar a conocer que iba a ser uno de los concursantes, pero lo bajaron a último momento por un particular motivo.

Antes de la primera gala del reality, en las redes sociales se comenzó a especular que el joven era uno de los elegidos para ingresar a la casa más famosa del país, teniendo en cuenta la popularidad que ganó en el último tiempo por haber sido pareja de una de las finalistas de la edición 2022.

Mediante su cuenta de Instagram, Lucca compartió un descargo contra la producción del programa, debido a que decidieron a último momento que no ingrese. “Al final no voy a entrar a la casa. Recibí mucho apoyo, mensajes diciéndome que me iban a bancar. Lo re contra agradezco. Pero no voy a entrar al final”, comenzó explicando el ex de Poggio.

En esa misma línea, reveló que fue convocado en las primeras instancias, tras enviar el video del primer casting, pero especuló sobre los motivos por los cuales se quedó afuera de la convivencia más famosa. “Sí, es verdad que era uno de los confirmados que iba a entrar y todo, pero como ya saben, hace unos días se filtró mi entrada y por eso, y por algunas cosas más que no van al caso, no se va a dar”, sumó de manera contundente.

Pese a que no lo mencionó, los usuarios opinaron que uno de los motivos por los cuales no ingresó fue por la presencia de su ex, Julieta Poggio, en la gala, ya que la modelo y actriz tuvo un importante rol acompañando y aconsejando a los concursantes hasta la puerta de ingreso a la casa.

“Ya va a haber tiempo de conocernos bien. En estos días voy a estar diciendo algo que no pude decir, porque estaba esperando esto a ver qué onda”, expresó el influencer, adelantando un importante anuncio sobre un proyecto profesional que tiene entre manos.

Lucca Bardelli con Juli Poggio cuando aún eran pareja Ig / @luccabardell

Pese al mal trago, Lucca Bardelli reveló que va a seguir noche a noche lo que pase en Gran Hermano 2023, ya que dejó en claro que le interesa ver que sucede dentro de la casa más famosa.

“Espero que puedan tomar este Gran Hermano como lo que es, como un show para disfrutarlo, para divertirse. Sé que mucha gente lo toma así, pero también mucha gente está sola en su casa y lo toma como un lugar para expresar su bronca, su odio”, sentenció, dejando en evidencia el mal momento que vivió tras las críticas que recibió cuando la su exnovia estaba en la competencia.

Vale destacar que Lucca se separó de Julieta Poggio tan solo dos meses después de la salida de ella de la casa, pero el tiempo fue suficiente para hacerse conocido y sumar más de 185 mil seguidores en sus redes sociales.

LA NACION