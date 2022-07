Mica Viciconte le respondió a Nicole Neumann tras sus dichos sobre su hijo Luca: “Yo cuido a los míos”

Mica Viciconte y Nicole Neumann conforman una de las enemistades más arraigadas del ambiente del espectáculo. Y, aunque muchos creyeron que el nacimiento de Luca -el primer hijo de la ex Combate y Fabián Cubero- podía ser el primer paso hacia la reconciliación, no podrían haber estado más equivocados. Tras una temporada de tregua, las dos celebridades volvieron a apuntarse a través de los medios de comunicación luego de que la modelo revelara por qué no tenía planes de conocer al recién nacido.

Mica Viciconte le respondió a Nicole Neumann

Fabián “Poroto” Cubero y Nicole Neumann estuvieron juntos durante más de una década y, de esa relación, nacieron Indiana, Allegra y Sienna. Tras un par de meses cargados de tensión y de rumores de infidelidades, en 2017 decidieron finalmente seguir caminos diferentes. Así es como comenzó la guerra entre ellos dos a la que, pocos meses después, se sumó Mica Viciconte al empezar a salir con el deportista.

Lo que empezó como indirectas enviadas a través de las redes terminó en conflictos en la Justicia, bozales legales y acusaciones públicas de malos tratos. Apenas un par de años atrás, Nicole habló en repetidas ocasiones de que Mica Viciconte tenía malas actitudes hacia sus tres hijas y hasta hubo vecinos que aseguraron que en su casa se escuchaban gritos y llantos constantes.

Esto no solo nunca se demostró sino que, tiempo después, las niñas hablaron maravillas de la novia de su padre y el tema nunca más volvió a tocarse. Al menos no de manera pública. Pasada la época de la encarnizada batalla mediática, todos los involucrados optaron por poner paños fríos sobre el asunto y dejaron las críticas para la intimidad.

Durante este aparente período de paz, Nicole Neumann se dedicó a diversos proyectos laborales y comenzó una relación con el piloto de carreras Manuel Urcera. De la misma manera, Mica Viciconte disfrutó a pleno la transición de su primer embarazo en compañía de Cubero, quien se demostró más que feliz de recibir a su cuarto hijo.

Indiana, Sienna y Allegra visitaron la clínica tras el nacimiento de Luca Foto: Instagram @micaviciconte

Con el nacimiento de Luca, algunos consideraron que podría darse un acercamiento de parte de la modelo. En especial porque sus tres hijas se emocionaron mucho ante la perspectiva de tener un nuevo hermano. No solo fueron a visitar a la ganadora de MasterChef Celebrity (Telefe) a la clínica tras el parto sino que ahora pasan mucho tiempo en su casa en compañía del nuevo integrante de la familia.

Pero, todo lo contrario, solo logró avivar el conflicto ya que Nicole dejó bien en claro que no tiene intención de conocer al bebé. “Él no tiene nada que ver. Pero cada uno tiene su historia, su familia”, expresó al ser consultada por un notero de LAM (América). Poco después, Mica se refirió a sus dichos durante un móvil de Intrusos (América).

Nicole Neumann en LAM

“Nosotros hacemos la nuestra. Imaginate que estoy en el mejor momento de mi vida, tengo trabajo, estoy con Luca que lo amo con todo mi ser, no me interesa nada, que hablen lo que quieran”. Y finalizó: “Está bien, yo cuido a los míos. En su momento se ha dicho que yo maltrataba pero creo que tiempo acomoda a cada uno en su lugar y eso está bueno”.