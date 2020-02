Sabrina Sabrok reveló que fue víctima de violencia de género a manos de su esposo Crédito: Instagram: @sabrinasabrokreal

La cantante y actriz argentina, Sabrina Sabrok, reveló que su esposo Alexandro Hernández la agredió físicamente e intentó estrangularla, al punto que debió cancelar tres shows que tenía programados por las lesiones que sufrió en el cuello y la garganta.

"Hace algunos días fui víctima de violencia familiar. Mi esposo y yo tuvimos una discusión, me golpeó y trató de estrangularme. Afortunadamente logré llamar a una patrulla. Esto sucedió en Houston, Texas, donde actualmente resido. Me veo en la penosa necesidad de ventilarlo, ya que, debido a esto , tengo el cuello y la garganta muy lastimados y no puedo cantar ni bailar; he tenido que cancelar tres shows que tenía programados", escribió la modelo en un comunicado que difundió su relacionista pública, Itzel Ontiveros, en su cuenta de Instagram.

"Además del daño físico, me encuentro muy lastimada emocionalmente y sé que no será fácil retomar mi vida, estoy en terapia psicológica y me he visto muy respaldada por las autoridades de Estados Unidos", añadió la exparticipante de Bailando por un Sueño.

El comunicado completo de Sabrina Sabrok Crédito: Itzer Ontiveros

Sabrok comenzó su carrera en la música, el modelaje y la actuación en Argentina y luego trabajó en varios países de Latinoamérica, principalmente en México, donde participó de la edición VIP del reality show Gran Hermano. Actualmente vive en Estados Unidos y desde hace algunos años se dedica a la industria del entretenimiento para adultos.

En otro fragmento de su comunicado, la actriz afirmó que tras el episodio de violencia de género, su esposo fue detenido por las autoridades norteamericanas: "Después de denunciarlo, las autoridades lo detuvieron y lo privaron de su libertad. No puedo dar más detalles de esta situación ya que actualmente estamos pasando por un proceso legal y no quiero entorpecerlo".

" No es la primera vez que sucede, sin embargo, mi esposo siempre me pedía perdón y yo creía en él, aún cuando se mostró violento desde el principio de nuestra relación", agregó.

Sabrok explicó que decidió hacer pública la agresión para evitar las multas que la suspensión de sus shows podrían implicarle: "Me atrevo a decirlo para validad que he tenido que cancelar fechas y los empresarios no me cobren grandes cantidades de dólares de penalización por incumplimientos de contrato". Por último, afirmó que no puede parar de trabajar y que dentro de sus proyectos se encuentra grabar una película para adultos con Brazzers, una importante productora de ese género.