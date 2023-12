escuchar

Este jueves por la noche comenzó otra edición de El Debate (Telefe), donde Santiago del Moro anticipó que se trataría de un programa especial. Esto fue porque se dividió en dos: una parte seria y real, y una broma para los participantes de Gran Hermano, con motivo del Día de los Inocentes. Pero rápidamente el conductor mostró que en el sobre rojo había una sanción para uno de los participantes.

Esta semana, Martín Ku fue el ganador de la prueba de líder de la semana, la cual le da muchos beneficios. Además de tener inmunidad para la gala de nominaciones, puede cambiar a uno de los nominados por otra persona. Sin embargo, lo único que no debe hacer es hablar con alguno de sus compañeros sobre a quién debe salvar o mandar a placa. Y ante las reiteradas advertencias y desobediencias, Gran Hermano decidió sancionarlo.

El dueño de la casa llamó a todos al living y expresó: “No quiero ser reiterativo, pero las circunstancias me llevan a recordar algo que ya les había comunicado hace una semana. El líder debe mantener en estricto secreto su decisión de salvar a un integrante de la placa, no puede expresar o insinuar a quién salvará. Tampoco puede pedir consejos a sus compañeros o solicitar la opinión de los demás con el fin de facilitar su decisión”.

Asimismo, continuó: “Sin embargo, Martín una vez más te informo que no has respetado esta norma elemental que confiere a tu liderazgo. Te he visto hablar con más de un compañero, especulando entre todos cuál debería ser tu mejor elección. Pero esta decisión no debe ser consultada con nadie. Es una potestad propia hasta que Santiago te pida el nombre de quién salvarás de la placa. Por este motivo te anulo la posibilidad de la salvación, pero sí deberás sumas un participante más a la placa de nominados”.

Como si esto fuera poco, Martín no será parte de la próxima prueba del líder ni recibirá el premio correspondiente a su liderazgo. Ante la inesperada noticia, todos los jugadores se quedaron en silencio en el living de la casa, salvo Juliana que aplaudió la decisión de Gran Hermano.