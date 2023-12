escuchar

La casa de Gran Hermano (Telefé) es propensa a tener discusiones debido a las dificultades que está trayendo la convivencia. En esta oportunidad, durante la noche de la Gala de nominación, el ‘Chino’, Martín Ku, y Juliana, ‘Furia’, discutieron a los gritos en el jardín.

El líder semanal por segunda vez consecutiva se alteró luego de darse cuenta de que su compañera habría tomado todo el pote de helado, solo para ella. “Por las pel*** me da”, gritó Martín furioso y se dirigió al patio para enfrentar a Juliana.

“No me hables así”, le sentenció el joven en medio de la discusión, a lo que la doble de riesgo contestó reiteradas veces: “No te hablé mal, no te hablé mal”. “Yo no te dije nada”, agregó Furia. Lisandro y las chicas presentes tuvieron que frenar a Martín durante la acalorada pelea, debido a que el joven se aproximó demasiado a la hermanita, lo que generó miedo sobre una posible sanción.

Minutos después, Emmanuel entró a la habitación donde se encontraba el grupo de Isabel y Sabrina, y les contó lo que había sucedido. Sobre esto, la mayor de la casa le preguntó si el Chino “no se había mandado un moco”, con temor a que lo sancionen y le quiten el liderazgo.

Cabe destacar que a Martín Ku le sacaron la posibilidad de salvar a un compañero de placa la semana pasada, debido a que insinuó en más de una oportunidad que salvaría a Axel, quien finalmente fue el segundo competidor en abandonar la casa. Además, el liderazgo del Chino está bajo la lupa y este enfrentamiento con Furia podría ser motivo de sanción, teniendo en cuenta lo que sucedió con Williams.

Tras lo que pasó con el Chino y sobre su experiencia en la casa hasta el momento, Furia se sinceró y le comentó a Florencia que sentía que esta edición de Gran Hermano estaba hecha “para chicos de 12 años” y que ella había ingresado para “tener sexo y tomar alcohol”, entre otras cosas. “Escuchame, yo dije que renuncio, yo no vine a hacer un programa para niños. Yo quería prostituirme, tirarme al agua, tener sexo y es todo al revés. Acá lo único que hacemos es cantar canciones, aplaudir, me siento en rehabilitación”, expresó.