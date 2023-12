escuchar

Axel Klekaylo entró a la casa de Gran Hermano con la intención de que fuera un trampolín para cumplir su sueño, el de ser modelo. Nacido en Apóstoles, Misiones, tiene 23 años y se ganaba la vida vendiendo purificadores de aire. Ahora espera que su realidad cambie. Fue el segundo eliminado del reality, pero cree que su paso dejó huella.

En una charla con LA NACIÓN, reflexionó sobre sus días en la casa, dijo que espera que sus amigos Alan o Denisse sean los ganadores y habló de su familia y su vida antes de ingresar al popular reality de Telefe.

-Estuviste apenas dos semanas dentro de la casa más famosa de la televisión. ¿Qué fue lo mejor y lo peor de tu paso por el reality?

-La convivencia con 21 personas es muy difícil, pero estás en el programa más lindo del mundo. Es un sueño haber sido elegido como uno de los participantes entre las miles de personas que se inscribieron en el casting. Entré siendo muy tímido, me propuse cambiar eso y creo que lo logré en el 90 por ciento. Mejoré muchísimo mi timidez. Justo salí en un momento en que empezaba a entrar en confianza. Y en confianza soy otra persona.

-¿A quiénes extrañás?

-Extraño a Alan y a Denisse, y desde acá afuera voy a hacer fuerza para que uno de ellos sea el ganador. Pensaba que me iba a quedar al menos un mes en la casa, pero cuando vi la placa de nominación me imaginé que me iba porque era todo un grupo en contra mío. Con otra placa, el resultado hubiera sido distinto. Ojalá que mi grupo de amigos vea que eso no funciona, y que si siguen nominados con ese grupo poco a poco van a quedar todos afuera.

-Te llevás algunos amigos... ¿Enemigos también?

-No. Me llevaba bien con todos en general, pero no me quise juntar mucho con algunos participantes como Furia, Chula o Cata, porque sus actitudes no eran las mejores . No tengo mucho en común con ellas y no lo hago a propósito, pero prefiero estar con gente de mi edad porque comparto más cosas, pensamientos, bromas. Es así, los mayores se juntan por un lado, y los más chicos, por otro. Le echaron la culpa a Sabrina y dijeron que dividió los grupos y no es así; ellas se excluyeron solas.

-Te criticaron por comerte 10 huevos de los 12 que había, ¿hacés un mea culpa?

-No es verdad. Me habré comido ocho huevos, pero no los hice para mí solamente. Terminé comiéndolos porque la otra persona al final no quiso. Y antes pregunté. Yo me levantaba casi último para que todos desayunaran bien y que no haya tantas personas en la cocina. Cuando me levanté y vi esos huevos, pregunté antes de hacerlos.

-¿Cuál fue tu objetivo al entrar a Gran hermano?

- De chiquito sueño con ser modelo, hacer fotos, videos, streaming, presencias en boliches . Además, entré por amor al programa y entonces pensé que un sueño me iba a llevar al otro. Me parece que Gran hermano puede ser una puerta de entrada. Es la vida que quiero llevar.

-¿Sos fan del reality?

-He visto el programa. No tanto la última emisión porque en ese momento me mudé solo y no tenía ni televisión. A veces pensaba que estaba todo arreglado, pero me di cuenta que nada que ver. Ojalá surjan propuestas, porque las haría con mucho gusto.

-¿Cómo era tu vida antes de Gran Hermano?

-Nací en Apóstoles y hace un año me mudé a Posadas, porque es una ciudad más grande y pensé que podía irme mejor en mi trabajo; vendo purificadores de agua. Me mudé a principio de año, solo. Nos veíamos todo el tiempo con mis amigos y a los cuatro meses pensamos en vivir juntos y nos mudamos a una casa más grande; la pasábamos muy bien. Hacía mi trabajo con gusto, la verdad, pero no era lo mío ni lo que yo quería. Siempre soñé con modelar.

-¿A quién admirás dentro de ese mundo?

-Admiro a una chica que hace mucho stream que es Cele Pamio, y me gustaría hacer lo mismo.

-¿Cómo imaginás tu vida ahora?

-Me voy a pasar las fiestas a Misiones con mi familia. Y si me surgen trabajos en Buenos Aires, me mudo acá. Todo es muy reciente. Entré con 2000 seguidores en Instagram y ahora tengo más de cien mil, y muchos me han dejado mensajes que pienso contestar uno por uno, porque son los primeros que me apoyan. Les agradezco el amor que me dan. Me emociona.

-¿Cómo es tu familia?

-Cuando nací mis padres ya estaban separados. Mi mamá era muy joven cuando me tuvo; tenía 17 años. Entonces nunca viví con mamá y papá juntos. Me crió mi abuela materna, y vivíamos con mi mamá y mi tía. Después mi mamá pudo independizarse y se mudó conmigo a un departamento; fue difícil al principio porque ella era muy chica. Hace un año me mudé solo, primero a Apóstoles, en una casa que mi papá tiene allá. Y después mi papá me ayudó a mudarme a Posadas.

-¿Tenés buena relación con tu papá?

-Sí, siempre. Tengo dos hermanas de parte de él, y de parte de mi mamá soy hijo único. Mi mamá trabaja vendiendo purificadores de agua, que es lo mismo que hacía yo. Y mi papá tiene una empresa de distribución de alimentos y trabaja en un juzgado.

-¿Y cómo es un día en tu vida?

-Me gusta entrenar todos los días. Amo. Desde chico hice deportes y hoy voy al gimnasio y juego al paddle. A la mañana trabajo, a la tarde voy al gimnasio y a la noche estoy con mis amigos.

-¿Tenés novia?

-Me puse de novio con Candela dos semanas antes de entrar al programa, pero hace un año que estoy enamorado de ella. Es más fácil entrar al reality soltero, porque extrañás menos. Nos conocimos en un boliche y ella también sueña con ser modelo. Ahora modela para algunas casas de ropa, porque es hermosa. Y además trabaja en una boutique, como vendedora. Si tenemos suerte, los dos nos vamos a mudar a Buenos Aires para hacer lo que nos gusta. Ojalá.

