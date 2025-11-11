La emisora CNN argentina dejará de operar a partir de diciembre próximo

Luego de varias semanas de rumores, finalmente se confirmó que CNN y Argentinos Media S.A. (del empresario Marcelo González entre otros) han decidido de común acuerdo finalizar la operación de CNN Radio Argentina (que desde el 11 de marzo de 2019 está al aire en la AM 950), en el marco de la reestructuración global de CNN.

Según pudo saber LA NACION, la emisora seguirá con su actual programación hasta el 31 de diciembre (luego emitirá solo música) y retomará sus transmisiones al aire a mediados de enero de 2026, con un nuevo nombre (que sería Radio Belgrano como en años anteriores) y una nueva programación. Además, abandonarán los estudios de La Corte Producciones en el barrio de Chacarita para regresar a la sede de WAM Entertainment Company SA, empresa multiplataforma dedicada al entretenimiento, también de Marcelo González, sobre la Avenida Pueyrredón.

Actualmente la radio cuenta entre sus figuras con Hernán Harris, Nacho Girón, Nacho Juliano, Mariana Arias, María Areces, Pepe Gil Vidal, Julieta Tarrés, Laura Di Marco, Guillermo Panizza, Bárbara Arroyo y Antonella Valderrey, entre otros.

Mario Pergolini se quedó al frente del Ranking Rock & Pop

Mario Pergolini regresó el dos de noviembre a la Rock & Pop 95.9 FM y decidió quedarse definitivamente. El conductor, que había sido invitado a comienzos de noviembre para un programa especial, volvió a ser el conductor permanente del clásico Ranking Rock & Pop, los domingos de 10 a 13.

El también conductor de ElTrece, está al mando de la cuenta regresiva de las 40 canciones más votadas por los oyentes.

Recordemos que el regreso ocurre en el marco de los 40 años de Rock & Pop, una de las FM del Grupo Alpha Media.

Mario Pergolini Fabián Marelli

Tecnología y negocios en Radio Perfil

Radio Perfil AM 1190 estrenó un nuevo espacio en su programación: Tecnología y negocios, ciclo dedicado al universo de las nuevas tecnologías y su vínculo con la gestión empresarial. El mismo se emite todos los miércoles de 19 a 20 y está conducido por el empresario tecnológico Aníbal Caropreso y el docente e investigador Ariel Gurmandi.

Durante esa hora, ofrecen un repaso por las principales novedades del ámbito tecnológico, tanto en la Argentina como a nivel internacional. Además, abordan temas vinculados con la innovación, las tendencias empresariales y las estrategias de gestión dentro del mundo corporativo, con entrevistas y la participación de invitados referentes del sector.