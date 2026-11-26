Arturo Puig recibió el Premio a la Trayectoria en la disciplina de Artes Escénicas, un galardón entregado por el Fondo Nacional de las Artes (FNA) que reconoce a los creadores que dejaron una marca profunda en la cultura argentina a lo largo de seis décadas. El actor manifestó su satisfacción por este honor a través de su perfil oficial en Instagram, donde también adjunto un carrete de imágenes de la jornada.

Arturo Puig se mostró conmovido tras recibir el Premio a la Trayectoria Captura Instagram (@puigarturo)

En su mensaje compartido a través de las redes sociales, el artista agradeció al organismo por la distinción. “Quiero agradecer el Premio a la Trayectoria con el que me ha honrado el Fondo Nacional de las Artes en la disciplina de Artes Escénicas junto a otras distinguidas personalidades argentinas de diferentes ramas artísticas”, señaló. Además, el actor aprovechó el espacio virtual para destacar la naturaleza colectiva de la ceremonia: “Una bella ceremonia que tuve el placer de compartir con los amigos del FNA, los otros galardonados y rodeado de mi familia”. Puig también incluyó imágenes del encuentro, donde registró su presencia junto a otros homenajeados y autoridades.

Arturo Puig fue al evento acompañado por su familia Instagram (@puigarturo)

El Fondo Nacional de las Artes funciona como un organismo central en el fomento, la promoción y el reconocimiento de la actividad artística en el país. La entidad acompaña proyectos mediante becas, concursos y premios en áreas como música, artes visuales, letras, cine, artesanías y artes escénicas. Este último campo comprende el teatro, la interpretación y diversas manifestaciones ante el público.

Arturo Puig se mostró orgulloso tras obtener el reconocimiento por sus seis décadas como actor Instagram (@puigarturo)

El evento contó con la presencia de figuras destacadas del sector, ya que la institución entregó el Gran Premio 2026 al fundador del MALBA, Eduardo Costantini. Asimismo, el jurado distinguió a Daniel Burman, Raúl Lavié, Leo Vinci y Amalia Amoedo, entre otros referentes culturales. Durante la jornada, el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, y el presidente del FNA, Tulio Andreussi Guzmán, resaltaron el aporte constante de los premiados a la identidad argentina y el rol fundamental del organismo en el apoyo financiero a los creadores.

El actor fue reconocido por las autoridades del Fondo Nacional de las Artes Instagram (@puigarturo)

El acto incluyó un homenaje In Memoriam para recordar a personalidades fallecidas durante 2026, tales como Adolfo Aristarain, Antonio Grimau, Carlos Alonso, Griselda Gambaro, Julio Le Parc, Luis Puenzo, Indio Solari y Rubén Rada. El reconocimiento de Arturo Puig se suma a su extensa labor profesional en la escena nacional, consolidada mediante décadas de trabajo ininterrumpido en diversos formatos audiovisuales y teatrales, los cuales definen su vínculo con el público argentino.

Entre algunas de las personalidades destacadas que comentaron la publicación de Arturo Puig en Instagram, se destacaron Patricia Viggiano, Eleonora Wexler, Marcela Coronel y Amalia Amoedo. Con esto, se evidencia el apoyo del mundo de la actuación para el intérprete de 82 años, recordado por sus papeles como Arturo Aráuz en ¡Grande, Pa!, George en ¿Quién le teme a Virginia Woolf? y Pablo Puán en Pablo en nuestra piel.

¡Grande, Pa! es, para muchos, el ciclo más exitoso de la carrera de Arturo Puig

Más recientemente, Puig tuvo un estreno tanto en cine, televisión y teatro durante el 2026: la obra Buenas palabras, donde es el autor e intérprete, la película Encantador, con los papeles de Dr. Palacios, Encargado y Cura, y la serie El encargado, donde le tocó el papel del Presidente de la Nación.