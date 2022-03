La emoción de Eugenia Quibel, la última pareja de Gerardo Rozín, en el homenaje de La peña de Morfi

Eugenia Quibel, la última pareja de Gerardo Rozín, habló este domingo por primera vez tras la muerte del conductor de La Peña de Morfi. Lo hizo, justamente, en el homenaje que le realizaron sus compañeros de ese programa este domingo en Telefe. La mujer, que es la locutora del ciclo, se refirió al periodista rosarino como “un distinto”, lo definió como “un tipo generoso” y se conmovió mientras contaba una anécdota con él: “Me cuesta hablar en pasado”.

Quibel, que inició su romance con Rozín en el año 2015, aunque profesionalmente se conocían desde mucho antes, se tomó su tiempo en el programa homenaje al conductor para hablar de él. “En la radio era un tipo diferente, un distinto completamente. Hacía programas inolvidables, iba pasando de emisoras y su audiencia lo iba siguiendo”, recordó.

El testimonio de Eugenia Quibel, locutora de Morfi y la última pareja de Gerardo Rozín

A continuación, la locutora contó la manera en que el conductor encaraba cada uno de sus proyectos laborales. “Era un tipo que ponía el corazón sobre la mesa, y de ahí en adelante empezaba a hacer sus programas”, dijo. “Estudiaba de la misma manera que estudia... que estudiaba -se corrigió-, me cuesta hablar en pasado, para venir al programa. Así se preparaba para la radio”.

“Y siempre con la misma pregunta adelante: ¿Para qué? -continuó- Para qué venimos, y si no venimos para hacer algo diferente, y si no venimos para cambiarle la vida a la persona que está del otro lado, entonces no tiene sentido”, asumió citando el pensamiento de Rozín.

Más adelante, Quibel señaló que muchos colegas de Rozín tomaron parte de su manera de ejercer su profesión. “Era un tipo con un estilo único que muchos conductores luego...”, dijo la locutora, y se interrumpió. Entonces, Zaira Nara, co-conducotra del ciclo, le preguntó: “¿Robaron?”. “Se inspiraron”, respondió ella con diplomacia, y añadió: “Pero él se sentía orgulloso de eso, era un tipo generoso, era un tipo que iba creando todo el tiempo y que le gustaba que fueran tomando sus cosas y escuchar parte de lo que él hacía en otros colegas a los que respetaba también”.

Eugenia Quibel y Gerarzo Rozín se conocían profesionalmente desde hace 13 años y comenzaron su romance en 2015 instagram

Luego, la locutora señaló otra característica de Rozín, la de armar buenos grupos. “Hizo banda -dijo-, de hecho, hay mucha gente que todavía está acá que somos equipo desde entonces. Lo conozco hace 13 años, pero viene de otras radios también y todavía hoy está rodeado de productores y amigos que lo acompañan”, afirmó.

Finalmente, contó que cuando Gerardo Rozín la convocó para hacer la locución de Morfi le dijo que la premisa era “hacer radio en tele”, y señaló que esa actividad en televisión “fue una de las experiencias profesionales más hermosas, únicas e irrepetibles”.

Así comenzó Lapeña de Morfi en homenaje a Gerardo Rozín Capturas

Poco tiempo antes, cuando el programa se presentaba y todos sus integrantes definían en pocas palabras lo que significaba Gerardo Rozín para cada uno, Quibel había señalado: “Fue mi compañero. Nos elegimos en la radio, en la tele y en la vida”.

Y ya sobre el final del programa especial, cuando todos los integrantes del ciclo volvieron a hablar sobre lo que significaba el conductor en sus vidas, Quibel señaló: “Lo busqué todo el programa, su mirada, y lo encontraba en las pantallas nada mas y no me alcanza. Me quedo con sus abrazos, sus cuidados, su comprensión, con nuestras anécdotas, nuestras charlas, con su voz, me quedo con todo”, concluyó.