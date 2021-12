La emoción de Juana Viale en el cierre de su programa: “Soy una agradecida de la vida”.

Juana Viale cerró un año más al frente de la mesa más famosa de la televisión argentina. Con soltura y grandes capacidades, la nieta de Mirtha Legrand se hizo cargo del programa de su abuela desde que aconteció la pandemia en marzo del 2020 y se ha ganado el cariño de los televidentes. En esta oportunidad, se despidió de la última emisión nocturna de La Mesa de Mirtha, por eltrece, con la emoción a flor de piel. “Soy una agradecida de la vida”, expresó, con la voz quebrada.

Hacia el final del programa, la conductora recibió unas flores junto con una carta de parte de Storylab, la productora que encabeza su hermano Nacho Viale, que leyó en voz alta. “Lloro sin saber qué es”, dijo Juana, conmovida y comenzó a leer el texto que repasó el comienzo de su protagonismo en el programa. “Hace dos años fuimos en busca de ayuda ante el flagelo que aun hoy vive el mundo. El programa debía seguir, esa era la voluntad de tu abuela. Encontramos la ayuda y hoy tenemos una conductora en constante evolución y protagonismo”, leyó, sin poder disimular la emoción.

Acompañada de la actriz Verónica Llinás, al actor Luciano Cáceres, el diseñador Mariano Caprarola y el actor y director de cine Nicolás Stupenengo, la actriz continuó con la lectura: “Tu crecimiento nos llena de orgullo y es merecido. Qué lindos son los ladridos, usted está cabalgando”. El texto, firmado por los directores Nacho Viale y Diego Palacio y en nombre de todo StoryLab, cerró: “Donde sea, siempre estaremos juntos”.

Al terminar de leer, Juana agradeció el cariño y quiso dedicar unas palabras a su despedida. En ese momento, Llinás le dijo: “Épico lo tuyo, como se dice ahora. Épico”. En el resto del estudio, solo se oían aplausos. Entonces, la conductora se tomó unos minutos para agradecer a todos sus compañeros de trabajo. “Uno es como un protagonista más. Nada de esto puede ser sin mis invitados, sin la producción, sin Jime Cocina [a cargo de Jimena Monteverde], mi equipo de producción, los técnicos y los cámaras”, expresó, aún conmovida.

Y continuó: “Mi idea...como dicen, yo caí acá como por arte de magia. Solamente tengo palabras de agradecimiento a todos mis invitados. No es fácil coordinar agendas y han hecho locuras para estar acá. Respeto a todo el mundo, que vengan acá y puedan decir lo que quieran”.

Luego de mencionar a aquellas personas fundamentales en el armado del programa, Juana destacó: “Soy una agradecida de la vida, termina este ciclo hermoso”. Luego, se refirió brevemente sobre cuáles son sus planes para el año próximo. “¿Qué va a pasar el año que viene? No sé, tampoco me interesa, porque el destino me lo va a hacer saber”, dijo sobre su futuro como conductora del programa de su abuela.