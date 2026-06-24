La emotiva anécdota de Fabián Cubero con Lionel Scaloni: “Tenemos un vínculo muy lindo”

En pleno fervor por el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que ya tiene a la selección argentina clasificada a los 16avos como primera del grupo J, Fabián Cubero estuvo en Otro día perdido (eltrece) y recordó sus lágrimas de emoción el día que Lionel Messi levantó la Copa del Mundo en Qatar. Pero ese sentimiento no estaba solo relacionado con lo que significaba para el país volver a estar en lo más alto del fútbol mundial después de 36 años, sino con el orgullo que sintió por Lionel Scaloni y el cuerpo técnico, no solo como hincha, sino también como su excompañero.

“Así como lo ven duro, este muchacho es tierno. Es una persona que llora. Miren cuando la Argentina ganó el Mundial”, anunció Mario Pergolini. Acto seguido, se reprodujo un video en el que se vio a Cubero llorar desconsoladamente luego de que Gonzalo Montiel pateara el penal que le dio a la Argentina su tercera estrella. “Estabas destruido. Igual no sé si te estás riendo o estás llorando. ¿Te emocionó tanto cuando Argentina salió campeón?“, preguntó el conductor.

Cubero junto a sus tres hijas, Sienna, Allegra e Indiana disfrutando del Mundial de 2022 (Foto: Instagram @fabiancuberooficial)

“Increíble. Sí, y me sigue emocionando”, aseguró Cubero y decidió rememorar una anécdota ocurrida hace casi 29 años en Malasia, allá por 1997, cuando la Argentina se consagró en el Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA: “Hay una historia muy linda detrás de esto. Yo jugué el Mundial Sub-20 con [Lionel] Scaloni, con [Pablo] Aimar y [Walter] Samuel, que es el cuerpo técnico de la selección. Tengo algunas anécdotas muy lindas de cuando volvimos del torneo siendo campeones del mundo”.

“Scaloni se vino de Pujato, pasó por Rosario y levantó ahí a [Diego] ”Chiquito" Quintana y a [Leonardo] Franco, que era el arquero, y se vinieron a comer un lechón a Mar del Plata que hizo mi viejo. Nos divertimos mucho", rememoró. “Tenemos un vínculo muy lindo, más allá de que Scaloni está en otra historia porque tiene otros compromisos y demás. Pero tenemos un afecto muy lindo y me emocioné por ellos”, explicó.

Lionel Scaloni y Fabián Cubero salieron campeones con la selección sub-20 en 1997 THINAKARAN

En esta misma línea, admitió que consideró que muchos “fueron bastante injustos” con Lionel Scaloni cuando lo cuestionaron por haber sido designado técnico de la selección argentina. “Siempre se midió con que tenés que tener pergaminos para llegar a esa posición, cosa que yo dentro del fútbol no lo consideraba así. Pero entiendo un poco”, sostuvo y siguió: “No estoy en contra de los que lo criticaron porque cada uno tiene su opinión y es válido. Es la selección argentina y normalmente siempre, históricamente, tenías que tener como méritos propios para llegar a un lugar tan prestigioso como ese”.

Fabián Cubero junto a Walter Samuel, Lionel Scaloni, Pablo Aimar y Roberto Ayala durante su visita al predio de la AFA (Foto: Instagram @fabiancuberooficial)

“Recordemos que en esa época no había muchos técnicos que querían dirigir la selección porque era difícil, porque había jugadores que ya no querían estar más. Incluso Messi y [Ángel] Di María habían renunciado. La gente no quería ir a la cancha y creo que todo eso es lo que fue acomodando Scaloni de a poco y con lo que fue construyendo su propio camino. Después hay que valorar y por eso me gustó tanto este final porque creo que la Copa del Mundo encuadra un poco todo el trabajo que hicieron Scaloni y el grupo”, sentenció.