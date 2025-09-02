Todas las fotos del encuentro entre Messi y las hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann
Indiana, Allegra y Sienna cumplieron un anhelo al conocer al capitán del equipo nacional en Ezeiza; su papá documentó la visita que emocionó a todos en redes sociales
Las hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann, junto a su hermano menor, compartieron una jornada especial con Lionel Messi y otras figuras de la selección argentina, una experiencia que el exjugador de Vélez documentó y publicó en sus redes sociales. La visita se produjo mientras el plantel campeón del mundo se concentra para los últimos compromisos de las Eliminatorias Sudamericanas.
Las postales del día soñado en Ezeiza
Fabián Cubero llegó a las instalaciones de la AFA en compañía de sus cuatro hijos: Indiana, Allegra y Sienna, fruto de su anterior matrimonio con Nicole Neumann, y Luca, el pequeño que tuvo con su actual pareja, Mica Viciconte. Todos juntos vivieron una experiencia inolvidable. La familia recorrió el predio, presenció una parte del entrenamiento y compartió un momento cercano con los futbolistas.
Las imágenes del encuentro se viralizaron con rapidez. Una de las fotos más destacadas muestra a Lionel Messi mientras alza a Luca, quien vestía la camiseta albiceleste con el número diez. El pequeño sonrió junto al capitán de la selección. Los jugadores Rodrigo De Paul y Leandro Paredes también se unieron a la fotografía con el niño. El director técnico del equipo, Lionel Scaloni, posó con Luca en sus brazos en otra de las postales.
Las adolescentes también cumplieron su sueño. Indiana, Allegra y Sienna se fotografiaron con Messi y Scaloni. Además, posaron junto a una larga lista de ídolos del equipo nacional. Entre ellos estaban De Paul, Paredes, Julián Álvarez, Gianluca Simeone, Thiago Almada, Franco Mastantuono, Cristian ‘Cuti’ Romero, Marcos ‘Huevo’ Acuña, Gonzalo Montiel y Nicolás Paz.
La emoción de Fabián Cubero y Mica Viciconte en redes sociales
El exfutbolista compartió su alegría a través de una publicación en su cuenta de Instagram, que rápidamente acumuló miles de reacciones. “Un momento único para mis hijos Indiana, Allegra, Sienna y Luca, conocer a los campeones del mundo y compartir con el mejor jugador y el mejor técnico de la historia de nuestra selección argentina. Un recuerdo que quedará para siempre en sus corazones y en nuestra familia”, expresó Fabián Cubero en el texto que acompañó las imágenes.
Mica Viciconte, madre de Luca, también utilizó sus redes para manifestar su emoción por la experiencia de su hijo. “Sueños cumplidos. Hoy Luca vivió un momento que va a guardar para siempre en su corazón. Gracias a Fabián pudo estar en la concentración de la selección argentina en la AFA y conocer a sus ídolos, entre ellos Messi, De Paul y Paredes”, escribió la influencer.
La publicación de Viciconte continuó con una reflexión sobre el valor del recuerdo. “La sonrisa en su carita lo dice todo. Un recuerdo que nos emociona y que lo va a acompañar toda la vida. Gracias a todos por la buena onda”, finalizó.
El próximo compromiso de la selección argentina
La presencia de los jugadores en el predio de Ezeiza responde a la preparación para los últimos dos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas. El plantel llegó el lunes para comenzar los entrenamientos.
La Selección Argentina jugará su último partido oficial en el país este jueves 4 de septiembre. El equipo recibirá a Venezuela en el estadio Más Monumental a las 20.30. Este encuentro corresponde a la última fecha del torneo clasificatorio para el Mundial 2026.
