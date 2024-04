La emotiva canción que Tini Stoessel le dedicó a su papá para recordar el momento más difícil de su vida

Escuchar

En los últimos días, Martina “Tini” Stoessel eliminó todas sus publicaciones de las redes sociales y sembró la incertidumbre entre sus más de 21 millones de seguidores en Instagram. Todo se trató de una estrategia de marketing, ya que la cantante lanzó un nuevo álbum y presentó su primera canción, dedicada a su padre Alejandro Stoessel. Tanto la letra como el videoclip incluyeron un desgarrador mensaje que conmovió a todos.

“Es que no voy a poder estar en los shows. Sí, va a haber que posponerlos. Gracias”, se le escucha decir a la cantante al comienzo del video, mientras habla por teléfono en una sala de espera de un hospital. La primera escena emula el recuerdo del duro momento que atravesó cuando internaron a su padre, en marzo de 2022.

Tini representó el duro momento que vivió con su papá Captura

Así presentó Tini su nuevo tema “Pa”, donde plasmó en palabras y a través de la música, lo que sintió en aquellas semanas en las que Alejandro Stoessel estuvo al borde de la muerte. El productor de televisión fue sometido a una operación por una hemorragia estomacal y cuando se encontraba en proceso de rehabilitación, debió ser internado nuevamente en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo. Allí fue intervenido por segunda vez y sus familiares temieron por su vida.

Tini arrancó abril con el lanzamiento de su nuevo álbum, Un mechón de pelo, con la presentación del tema, “Pa”, dedicado a su padre. “Desde lo más profundo de mi corazón”, señaló en la publicación de su videoclip. En la filmación, representó los difíciles momentos que atravesó y la decisión que tomó de posponer sus recitales en Buenos Aires.

Además, el propio Alejandro Stoessel apareció en las imágenes que ilustraron el nuevo tema de la cantante de 27 años. Mientras Tini permanece sentada en una silla de la sala de espera, la cámara recorre el pasillo del centro de salud donde se representan algunos momentos de su infancia y adolescencia en las que él estuvo a su lado.

Qué dice la canción que Tini Stoessel le dedicó a su padre, Alejandro

Tini Stoessel compartió el conmovedor videoclip de su nuevo tema a través de su cuenta de Instagram. En su letra dice: “Hoy tengo un nuevo miedo que antes no tenía / fue un mes de marzo, dijeron que te perdía / estaba a tu lado, pero ya falta me hacías / juro por Dios que decirte adiós no me salía / Y todo el mundo preguntando cómo estaba / y yo deseando estar en el lugar que estabas / el mundo seguía girando, pero no pa’ mi / pensando en todo lo que aún nos falta por vivir”.

Y continúa: “Yo he escrito canciones de amor, pero nunca al primero / y tú desde el 97 sabes que te quiero / entre tus brazos yo aprendí a arriesgarme / en otra vida tú fuiste mi ángel / y en esta, sin ti ya no hay Buenos Aires / me enseñaste de todo, pero no a soltarte”.

Alejandro Stoessel apareció en el videoclip de Tini Captura

El lanzamiento de la nueva canción de la Triple T emocionó no solo a sus fans sino también a sus colegas. “Dios, qué pedazo de canción. Me emocionaste mucho. Te quiero”, escribió María Becerra. Su hermano, Fran Stoessel, plasmó un emoji de un corazón negro en la publicación. Por su parte, Bizarrap hizo lo mismo, pero utilizó uno de color rojo.