El emotivo recuerdo con el que la China Suárez homenajeó a su amiga Sofía Sarkany: “Así siempre”

Escuchar

El 29 de marzo del 2021, a los 31 años de edad, murió la joven diseñadora Sofía Sarkany, hija del reconocido empresario zapatero. Desde entonces, su recuerdo vive en sus seres queridos, quienes con fotografías y relatos de momentos compartidos con ella, mantienen su imagen siempre presente. Y así como sucede en la fecha de su cumpleaños, esto se incrementa en el aniversario de su fallecimiento. Su entrañable amiga, María Eugenia “la China” Suárez, hizo lo propio con una emotiva publicación en Instagram, al cumplirse tres años de su partida.

“Sofía, así siempre. Te amo”, fueron las escuetas palabras que le dedicó la China Suárez en redes sociales, junto a una imagen en la que se las puede ver a ambas en una hamaca compartiendo risas. Además, acompañó la publicación con un emoji de ratón, en referencia al apodo con el que la llamaba. En julio del 2021, la actriz también dejó ver que se tatuó la figura del roedor para homenajear a la diseñadora.

La China Suárez recordó a su amiga Sofía Sarkany (Foto Instagram @sangrejaponesa)

Desde el 2011, las dos jóvenes forjaron una gran amistad que nació cuando la ex Casi Ángeles fue elegida por Ricky Sarkany como la cara de la campaña de su marca de zapatos de aquella temporada. En ese entonces, ambas cruzaron sus caminos y lograron conformar un fuerte vínculo, acompañándose tanto en cuestiones personales como laborales.

La China Suárez se tatuó un ratón en el brazo izquierdo en honor a Sofía Sarkany Instagram: @sangrejaponesa

Viajes, eventos, trabajos y celebraciones hoy forman parte del recuerdo que tiene la actriz de la diseñadora, quien falleció a causa de un cáncer de útero detectado en 2018. Una semana antes de su muerte, la hija de Ricky Sarkany se había convertido en madre de Félix, a quien pudo tener a través de subrogación de vientre; es por ello que, frecuentemente, la China Suárez comparte en redes sociales los encuentros que tiene con su sobrino del corazón.

Ricky Sarkany también recordó a su hija Sofía

Como en cada momento especial, Ricky Sarkany utiliza las redes sociales para exponer sus sentimientos y este 29 de marzo no fue la excepción, ya que recordó a la mayor de sus cuatro hijas en un nuevo aniversario de su partida. “Popi 3 años. Sigo aprendiendo a vivir con el recuerdo. El recuerdo más hermoso que pudiera imaginar, extrañando tu dulce vocecita, sonrisa eterna y el amor que transmitías siempre, repitiendo nuestra frase: ‘Lo mejor está por venir siempre”, escribió junto a un video en el que recopiló una gran cantidad de fotos de Sofía, desde su niñez hasta la adultez.

El emotivo recuerdo de Ricky Sarkany para su hija (Foto Instagram @rickysarkany)

En diciembre del 2023, invitado a Noche Al Dente (América TV) el diseñador contó por primera vez cómo fue la despedida de Sofía, que se encontraba internada en Miami al momento de su muerte. Según detalló, se fue rodeada de sus tres hermanas mientras sonaba su canción favorita, “Forever Young” de Alphaville.

“Y yo lamento no poder abrazarla y darle besos en el cachete, decirle cosas al oído, tener los consejos que me daba. Ella se fue millonaria de momentos, de enseñanzas. Esto, para mí, es como si fuera un homenaje”, reflexionó sobre su pérdida y lo que significa no poder tenerla a su lado.