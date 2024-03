Alejandro Stoessel se cansó de las críticas contra Tini y compartió una dura carta abierta

Escuchar

Martina “Tini” Stoessel se encuentra próxima a publicar su nuevo álbum, en el que plasmó todo su dolor y la angustia que experimentó el año pasado, a pesar de las tantas veces que lo comunicó a la prensa, a través de sus redes sociales y hasta arriba de los escenarios. En ese contexto, la estrella pop recibió el apoyo de su padre, Alejandro, quien publicó una carta abierta en la que fue contra las personas que critican a su hija.

A inicios del 2023, la cantante sorprendió a su público en España cuando se largó a llorar en medio de su propio concierto y explicó los motivos de su dolor. Esto preocupó a todos sus fans y los registros de aquella noche se viralizaron de inmediato. Su separación de Rodrigo De Paul en agosto y su gira extensa por los Estados Unidos y parte de América Central, desequilibraron aún más la balanza emocional de la cantante, quien señaló a los “haters” como los principales culpables.

Alejandro salió en apoyo de su hija tras los haters en las redes (Fuente: Instagram/@tinistoessel)

En la actualidad, Tini anunció en sus redes que el próximo 11 de abril lanzará un nuevo álbum y que se titulará: “Un mechón de pelo”. En el adelanto del mismo, se mostró frente al espejo, con los ojos colmados de lágrimas y en una actitud totalmente atípica para la estrella pop.

En concordancia con este mensaje, fue Alejandro Stoessel quien le dedicó una carta a todas las personas que critican a su hija. Con enojo, desde su cuenta oficial X, indicó que sus conductas eran inaceptables.

El fuerte comunicado de Alejandro Stoessel (Fuente: X)

“¿Cómo entender? ¿Cómo aceptar? ¿Cómo perdonar? La maldad de quienes intentan, a través de la burla vulgar y estúpida, lastimar desde la cueva del anonimato”, comenzó el padre de Tini en su descargo y continuó: “Seres tan pequeños como inservibles, transpirando su veneno tóxico, que, refugiados detrás de una pantalla, seguramente de baja calidad [humana], buscan alivio a través de su propia miseria, sin darse cuenta de que son adictos irrecuperables a la maldad”.

Las palabras calaron alto entre los fans de “La Triple T” y a pocos minutos de ser manifiesta en las redes, los usuarios dejaron en la sección de comentarios claros mensajes de apoyo para él y su hija. “Tini, mudate. Argentina no te merece, sos mucho más grande”; “Siempre del lado de Tini e ignoraremos todo aquello que sabemos que no le hace bien” y “¡Tenés una hija increíble! Soy una mina grande y ella me representa y pudo poner en palabras muchas de mis luchas internas”, fueron algunas de las opiniones al respecto.

Toda esta controversia surgió luego de que, días atrás, la intérprete de “Miénteme” recibiera el siguiente comentario ofensivo en X de parte de una usuaria: “Contame qué te paso de grave en la vida reina. ¿Qué te digan roba maridos? ¿Te tiñeron y te quedó mal? Contame qué es lo que te tiene tan emo para hacer tanto show, ridícula”.

El descargo de Tini en las redes que revolucionó a sus fans (Fuente: X)

Ante esto, la cantante contestó: “Personas como vos me hicieron sentir exactamente lo que estás diciendo. Por personas como vos me quedé callada pensando que no podía contar, ni permitirme ser sincera conmigo misma, en muchas situaciones. Por personas y comentarios como los tuyos, terminé muchas noches sin querer despertarme a la mañana siguiente, desaparecer. No tenés la mínima idea de lo que cada persona vive puertas para adentro, así que, ojalá, antes de comentar tan ligera e impunemente, lo pienses dos veces”.