La fiesta Bresh es hoy en día uno de los eventos más frecuentados por los famosos y ha sido el escenario de tensos encuentros más de una decena de veces. El fin de semana pasado no fue la excepción ya que, en la misma noche, dieron el presente tanto Eugenia “la China” Suárez como Wanda Nara, quienes conforman una de las enemistades más asentadas de la farándula argentina desde octubre del 2021, cuando trascendió que la modelo era la tercera en discordia en el matrimonio de la empresaria con Mauro Icardi. Días después de la impensada coincidencia, la pareja del futbolista habló en LAM (América) y dio detalles de cómo vivió la secuencia.

La enigmática respuesta de Wanda Nara cuando le preguntaron sobre la China Suárez: “No soy rencorosa”

El sábado pasado las redes sociales se revolucionaron cuando @gossipeame, la cuenta de Instagram dedicada a compartir rumores y noticias de la vida de las celebridades, reveló que Wanda Nara y la China Suárez estuvieron en la Bresh la misma noche. Este descubrimiento se logró gracias a Daniela Celis, la exparticipante de Gran Hermano, quien compartió en sus Historias de Instagram fotos con ambas famosas, con quienes posó durante su paso por el mismo evento.

A pesar de que ninguna de las dos hizo referencia a este suceso ni tampoco se supo si, efectivamente, se vieron cara a cara o intercambiaron alguna palabra, en un móvil de LAM la conductora de MasterChef (Telefe) habló nuevamente de cómo es su vínculo actual con la ex Casi Ángeles.

Las fotos de Wanda Nara y la China Suárez junto a Daniela Celis en la Bresh Captura

“¿Cómo la pasaste en la Bresh el otro día? ¿Estuvo picante?”, disparó Santiago Sposato, notero del magazine conducido por Ángel de Brito. Sin inmutarse, Wanda replicó: “Bien, estuvo muy bueno. Tranquilo”. Y, sobre su encuentro con la China, remarcó escuetamente: “La vi que estaba ahí, pero nada”. Asimismo, aclaró que no sabía que estaba ahí ya que ella llegó primera y “todos llegaron después”.

Cuando el periodista indagó si de ahora en más intentará averiguar quienes son los invitados de un evento antes de aceptar la invitación, aclaró: “No, yo no tengo problema con nadie. Soy una mina que no tiene drama. Pierdo la memoria fácil, si no fuera por ustedes que todo el tiempo me recuerdan las mismas cosas ya me hubiera olvidado. No soy rencorosa y me olvido las cosas fácil”. Y, para dejar en claro su punto, aseguró que no tendría problema de trabajar con la intérprete de “Lo que dicen de mí” si se le presentara la oportunidad.

Wanda Nara aseguró que trabajaría con la China Suárez si se diera la oportunidad Instagram

Al comienzo de la misma nota, la mamá de Valentino, Constantino, Benedicto, Isabella y Francesca también se refirió al estallido de su más reciente crisis con el jugador del Galatasaray, de quien se habría separado nuevamente en medio de versiones que indican que él la habría engañado a finales de marzo, cuando viajó a la Argentina para acompañarla al casamiento de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot.

Luego de que trascendieran fotos que serían la prueba del engaño, ella aseguró en una transmisión en vivo que está separada, mientras él continuó utilizando sus Historias de Instagram para desmentir las acusaciones. Aunque optó por no dar detalles en cuanto a la separación en sí, cuando le preguntaron si le había puesto un final a la relación, simplemente contestó: “LAM”, como un guiño al latiguillo que usan en el magazine de América al tocar un tema picante, escandaloso o al dar una explosiva primicia.

