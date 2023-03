A puro brillo: el look de Soledad Pastorutti para el casamiento de Lizy Tagliani que se robó todas las miradas

escuchar

El jueves por la noche, Lizy Tagliani y Sebastián Nebot celebraron su amor con una imponente fiesta que tuvo lugar en un salón de Berazategui en compañía de aproximadamente 300 invitados, entre los que se destacaron decenas de celebridades y algunas de las figuras más importantes de la farándula argentina. Aunque la flamante novia fue la gran protagonista de la noche, Soledad Pastorutti -quien asistió al evento junto a su esposo, Jeremías- no tardó en robarse momentáneamente el foco de atención, no solo al dar un show en vivo, sino también gracias su despampanante look.

Soledad Pastorutti cantó en vivo en el casamiento de Lizy Tagliani

En el 2016, Lizy Tagliani viajó a Mendoza para cumplir una serie de compromisos laborales, sin saber que durante esa breve visita conocería a quien hoy en día es su marido. A pesar de que sintió una conexión instantánea con Sebastián Nebot, a quien se cruzó mientras hacía una presencia en un boliche, fueron varios los factores que evitaron que comenzaran una relación en ese entonces, como la diferencia de edad -él es casi 20 años menor que ella- y la distancia a la que vivían.

Después de varios años y mientras Lizy atravesaba su separación de Leo Alturria, volvieron a encontrarse y, a partir de ese momento, no se separaron más. Un año más tarde, más precisamente en la noche del jueves 23 de marzo, celebraron su amor con una gran fiesta en la que no faltó nada.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot se casaron tras un año de relación Gerardo Viercovich

Vestida con un soñado vestido blanco con detalles en negro diseñado por Pablo Ramírez, la chaqueña de 52 años llegó al salón en un auto antiguo y, al descender, fue recibida por todos los invitados, entre los que se destacaron grandes nombres del ambiente artístico como Marcelo Polino, Luciana Salazar, Ángel de Brito, Wanda Nara y Mauro Icardi, Mirtha Legrand, Fernando Burlando y Barby Franco, Marley, Pedro Alfonso y Paula Chaves, Damián Betular, entre otros.

Los mejores momentos de la noche quedaron registrados en las redes sociales de las celebridades, quienes no dudaron en compartir el minuto a minuto del festejo. Una de ellas fue Soledad Pastorutti, que desde un comienzo dejó a más de uno con la boca abierta al llegar con un vestido corto sin mangas, con un profundo escote y sugerentes recortes en la cintura realizado con una tela verde completamente cubierta de lentejuelas. Para finalizar el look, eligió unas sandalias de taco alto color neutro y optó por llevar el pelo suelto acompañado por un maquillaje en tonos tierra.

Soledad Pastorutti junto a su pareja, Jeremías instagram @sole_pastorutti

En su perfil de Instagram, subió una serie de fotos en las que posó junto a su pareja, Jeremías, al mismo tiempo que lucía el outfit con una enorme sonrisa. “Nos fuimos a celebrar el amor de Lizy Tagliani y Sebas”, escribió a modo de descripción de la publicación que superó los 78 mil Me Gusta.

Avanzada la noche, no solo fue su estilo el que se robó todas las miradas, sino que todas las miradas se fijaron en ella cuando le dedicó una serie de canciones en vivo a los recién casados. Asimismo, no dudó en subirse a un sillón y revolear una servilleta en el aire a modo de improvisado poncho mientras tanto Lizy como todos los invitados entonaban a los gritos algunas de sus canciones más populares, como “El tren del cielo” y “A Don Ata”.

El despampanante look que la Sole eligió para el casamiento de Lizy Tagliani instagram @sole_pastorutti

LA NACION