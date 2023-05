Paula Chaves habló de su vínculo con Zaira Nara y fue tajante: “Me angustia, no quiero hablar”

escuchar

Paula Chaves dio un móvil a LAM (América) en donde se refirió al programa de cocina Pasaplatos (eltrece), que conducirá con participantes famosos. En un momento de la entrevista, Ángel de Brito le preguntó por su relación con Zaira Nara y Paula no pudo ocultar la angustia al referirse al tema.

En el final de la entrevista, el conductor de LAM le consultó por su relación con Zaira Nara tras la polémica que se generó en torno a la supuesta relación de Zaira con Facundo Pieres, ex de Paula: “A mí me pone un poco mal el tema, me angustia la situación. No me gusta ventilar cosas, no porque me haga la misteriosa, sino porque realmente me duele y me afecta”.

Paula Chaves se refirió a su relación con Zaira Nara

Luego ahondó más en la respuesta. “Es una relación que está en un impasse como pasa en la vida en general y que las dos decidimos no decir. Es la madrina de mi hija, yo la elegí como madrina de Filipa. Espero que las cosas se puedan acomodar, no pasó nada específico como para ponerle un título como decir ‘pasó esto y por eso nos distanciamos’. Fue una sumatoria de cosas”, explicó.

Yanina Latorre le consultó si lo conversaron en privado. “Sí, fue mucho tiempo que hablamos. Muchas idas y venidas. Venía ya de hace un tiempo”, contestó la conductora de televisión.

A la invitada le preguntaron si veía posible un reencuentro y respondió que no estaba en condiciones de confirmarlo. “Yo soy re sincera con las cosas que me pasan y no me interesa decir ‘está todo bien y no pasa nada’. Soy auténtica y se me nota cuando algo me pone mal o cuando me duele, pero no sé qué va a pasar”, respondió.

Ángel de Brito recordó que Zaira Nara y Paula Chaves fueron amigas desde su inicio en los medios de comunicación y que fue muy pública su relación. “Eso fue hace mucho tiempo, pero así como se rompen o tienen impassses las relaciones amorosas, la amistad es lo mismo y es la vida es así”, explicó.

Estefi Berardi le consultó cómo es Zaira como madrina, pero la modelo no quiso ahondar en el tema y cerró el tema con un semblante que denotaba su angustia.

Paula Chaves estará al frente de Pasaplatos Famosos

Paula Chaves habló en LAM sobre el programa que conducirá en El Trece

La conductora de televisión atendió a Ángel de Brito y sus panelistas para hablar de Pasaplatos en su edición celebrity. Luego de grabar su primer episodio, Paula Chaves afirmó que se trata de un proyecto corto de 11 capítulos y dio a entender que se puede extender si tiene éxito.

“Es un proyecto corto y lindo, que me tiene entusiasmada. Tuvimos el primer programa, así que contenta. Son dos semanas y la final”, destacó la entrevistada entusiasmada con su nuevo trabajo en la televisión.

El conductor explicó que primero finalizará Canta Conmigo Ahora (eltrece) conducido por Manuel Wirtz, luego comenzará Pasaplatos con Paula Chaves y por último debutará Darío Barassi con su programa en la noche de la señal.

Además, a la modelo le consultaron por qué no lo condujo Carina Zampini, quien fue la encargada en las ediciones anteriores en las que no hubo famosos. La invitada aseguró que ella solo está grabando la edición especial y la decisión fue algo que a ella la excede.

LA NACION