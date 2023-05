Marina Calabró fue la última en enterarse del nuevo novio de Iliana: la particular forma en la que lo descubrió

escuchar

A comienzos de mayo y tras varios meses de rumores de romance, Iliana Calabró hizo público su noviazgo y presentó a Luis, su pareja, durante un móvil de Socios del espectáculo (eltrece). Aunque en su momento el empresario marmolero optó por permanecer lo más alejado posible de las cámaras, el miércoles por la noche -en el marco del reestreno de Perdidamente en el Banco Comafi- se mostró a los besos con la actriz en la alfombra roja. Horas después, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, Marina Calabró contó que fue la última en enterarse de la relación de su hermana y detalló cómo se dio la divertida secuencia.

Iliana Calabró y Luis, su nueva pareja, en el reestreno de la obra Perdidamente Gerardo Viercovich

“Hay una relación confirmada: Iliana Calabró está de novia, encontró el amor. Y tenemos la imagen viva del señor. Ella confirma todo”, anunciaron, semanas atrás, desde el magazine conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Al mismo tiempo que daban la noticia, un móvil buscaba a la mismísima protagonista para que hablara en primera persona de esta relación que daba sus primeros pasos.

“Es un tipazo, ya lo sé. Amigos en común nos emparejaron. Nuestro joyero y Ana Rosenfeld, cada uno por su lado sin que se conocieran me lo quisieron presentar”, contó, sonriente, la reina del tiramisú. Y continuó: “Me decían ‘quiero presentarte un amigo, que no sabés lo que es’. Y bueno, cuando se dio yo di vueltas, desde el verano que estamos, no lo conocía. No soy del touch and go y encontré una especie en extinción”.

Sobre cuándo y cómo nació el romance, expresó: “La relación no comenzó hace cuatro meses como se dijo, sí me mandó unas flores cuando estaba haciendo Sex en Carlos Paz, pero no lo conocía. Él me quería chatear, pero yo soy a la antigua. Con un amigo en común, Jorge, fuimos a comer con él y con la señora, nos conocimos y desde ese día nos vemos cada día”.

Y concluyó: “El amor empezó hace poquito, hace dos semanitas. Es nuevito. La relación está iniciando, en la mejor etapa. Y de todas las historias anteriores yo me quedo con las cosas lindas, lo otro va a la papelera”.

Iliana Calabró confirmó su nuevo noviazgo y dio detalles de cómo se conocieron

Ahora, cuando ya se mostraron por primera vez en un evento público, Marina admitió que se enteró de la relación de su hermana de una manera muy particular. “Iliana está de novia. ¿Sabés por qué me río? Me llamó Adrián Pallares (conductor de Socios...) diciéndome que le habían llegado fotos y videos. Ahí asocié que ella me había dicho que un amigo joyero le iba a presentar a alguien que tenía una marmolería”, le reveló a Etchegoyen.

Y agregó, divertida: “Esto Iliana me lo dijo en febrero, marzo, quedó ahí. Cuando Pallares me dice esto, le escribo a Iliana. Y ella me dice que sí, que se llama Luis y es marmolero. Fue en ese momento que mi hija me habla y me dice que ella ya sabía que estaba de novia su tía”.

El divertido relato de Marina Calabró de cómo se enteró del noviazgo de su hermana https://www.instagram.com/marinacalabro_ok/

Asimismo, aseveró que la misma Iliana le había pedido a su sobrina que no le hablara del tema. “‘Me vengo enterando por vos’, le dije a Adrián y mi hija ya sabía. ‘Era re sabido lo de la tía mamá’, me dice mi hija. En casa de herrero, cuchillo de palo. ‘¿Cómo no me contaste?, le pregunté a Mía. Ella me dijo que Iliana le había pedido que no le dijera a nadie así que fui la última en enterarme”, concluyó. A pesar de esto, dejó en claro que está muy feliz por su hermana y relató la anécdota con un gran sentido del humor.

