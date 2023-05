Maxi Trusso trató de “grasa” a Lali Espósito y ella lo cruzó con un picante mensaje: “¿Quiénes son?”

escuchar

Días atrás, Maxi Trusso protagonizó un móvil de Intrusos (América) que desató un acalorado escándalo en redes. Y es que, tres meses después de criticar duramente la música de Lali Espósito, volvió a referirse a la artista y la tildó de “lindo poni que se esfuerza por cantar bien”. A pesar de que la primera vez ella optó por llamarse al silencio, en las últimas horas decidió hacer eco de las declaraciones del DJ y le contestó con una picante indirecta a través de Twitter.

“La música de hoy es un derivado de las redes sociales, de los programas de televisión. La música de antes se caracterizaba por una búsqueda y sacrificio”, dijo Maxi Trusso, para dar inicio a su nota con el magazine conducido por Florencia de la V. Dicho eso, remarcó: “Antes era más difícil: Charly, Spinetta, Fito dejaron su vida por la música, ahora estos flacos van por la guita directamente”.

Al momento de dar su opinión de la movida musical actual, señaló: “Son un fenómeno raro, perdón que lo diga así. Lali es divina, una gran actriz. Tini es influencer. Pero no son rockers. Si lo ve (Gustavo) Cerati diría lo mismo, son artistas del mundo moderno. El Rock and roll es otra cosa, es chocar contra la desgracia y ellas no lo hicieron”.

Fue en ese punto que se refirió específicamente a la ex Casi Ángeles, de quien dijo: “¿Cómo va a estar la música ahí si vos no sufriste? Igual no es culpa de ellas, nada que ver, ellas son muy lindas. Lali es un lindo poni que se está esforzando por cantar bien”. Asimismo, la definió como “exponente de la grasada”.

Finalmente, cerró la entrevista con una inesperada invitación a la cantante a quien describió con duros términos. “Se está esforzando por cantar bien. Pero juntate con nosotros Lali, hacete del barrio, tomemos unos whiskys y hacemos rock and roll”, concluyó Trusso.

Como era de esperarse, siendo Espósito una de las artistas más queridas del momento, las redes sociales repudiaron con fervor sus dichos y cuestionaron el criterio del cantautor. Pasados unos días, la protagonista de Sky Rojo decidió romper el silencio en su cuenta de Twitter y publicó un picante mensaje que, aunque no mencionó a Trusso, muchos interpretaron que era la tan esperada réplica.

“Este momento no puede ser más QUIENES SOOOOON?! Jajajajaja besitos”, escribió, sarcástica, citando una de las frases más icónicas de Moria Casán y, a su vez, haciendo referencia a la canción que escribió en colaboración a la One titulada “Quiénes son?”.

A comienzos de marzo y en el marco de una entrevista en One+ (Radio One 103.7), Trusso realizó un ácido análisis de la música del momento. “No conozco ninguno. Escucho de causalidad. No me gustan los giros melódicos, me parecen horribles. Todos giros melódicos malísimos. No hay uno que escuchara y dijera: ‘Qué buen giro’. No, ni uno”, expuso sin filtro y en la misma línea agregó: “El único que tiene un buen giro fue este pibe que hizo una cosa más o menos buena… que es el mejor tema que tiene, este pibe Quevedo, que es español”.

En esa oportunidad, sobre Espósito expresó: “Los demás son todos un desastre. Lo digo de buena onda. Escucho Lali Espósito, ¿cómo esos giros tan feos? Más feos no había. ‘Hacé un giro feo, bueno te lo hago’. Imposible”.

